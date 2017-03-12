李元簇辭世 蔡總統赴苗栗弔唁

2017-03-12

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕前副總統李元簇日前辭世，家屬在苗栗縣頭份寓所設置靈堂，總統蔡英文昨天上午前往弔唁。前李家總管陳進丁指出，家屬很感謝總統前來關心，總統也告知家屬，若需要協助，總統府一定會盡力幫助。

前副總統吳敦義、前考試院長許水德、前國民大會議長陳金讓，昨也分別前往致哀。前總統馬英九預定今天下午前往靈堂弔唁。陳進丁說，目前大多是李元簇生前友人前往弔唁，若一般民眾有意向李元簇致意也可前往。

陳進丁表示，李元簇大體預定於卅一日早上六點半移靈，於台北市立第一殯儀館景行廳舉行告別式，再移往第二殯儀館火化，預計下午在新北市金山環保生命園區進行植存典禮，長存金山。

李元簇卸任後定居苗栗縣頭份市廿年，平時深居簡出，近月來身體每況愈下，八日凌晨不幸辭世頭份市住處，李元簇生前向親友交代不急救、不發訃聞，並樹葬法鼓山金山園區等遺願。