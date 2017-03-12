反恐防爆升級 刑事局密赴中科院演訓
2017-03-12
〔記者羅添斌／台北報導〕為有效執行二○一七台北世大運維安任務，警政署刑事局及各縣市警局鑑識科警官與中科院合作，日前在中科院九鵬基地進行「警安反恐防爆演訓」，演練世大運期間發生恐怖活動及爆裂物處理的緊急應變措施。
聚焦反恐防爆、爆破採證
在國防部及內政部共同安排下，警政署刑事警察局由鑑識中心黃女恩主任率領該局鑑識科、偵五大隊各駐地隊員，及各縣市警察局鑑識科警官等一行五十餘人，日前到中科院的九鵬基地執行為期兩天的「警安反恐防爆演訓」及爆破採證演練。
據指出，偵五大隊出動「防爆車」、「全套防爆機器人、防爆毯、防爆筒」等裝具；刑事局鑑識科也攜帶各式現場鑑識儀器等，由刑事警察局鑑識中心主任親自領軍，身著全套裝備服裝在爆破現場實地採證演練。
相關人士指出，世大運開閉幕典禮及主場館，都在大台北地區，選手村設在新北市，為有效維護世大運維安任務，除由警政署執行維安工作外，軍方也以「作戰區」概念，由陸軍六軍團統合轄區北北基桃的軍事單位，全力支援反恐維安任務，除憲兵特勤隊及陸軍黑鷹直升機將參與月底舉行的世大運反恐演練外，包括化學偵檢單位、防爆及未爆彈處理小組，均加入演練及待命支援行列。
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