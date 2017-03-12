| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新北議員車遭竊 小屁孩開著兜風散心
 首頁 > 政治

反恐防爆升級 刑事局密赴中科院演訓

2017-03-12

〔記者羅添斌／台北報導〕為有效執行二○一七台北世大運維安任務，警政署刑事局及各縣市警局鑑識科警官與中科院合作，日前在中科院九鵬基地進行「警安反恐防爆演訓」，演練世大運期間發生恐怖活動及爆裂物處理的緊急應變措施。

聚焦反恐防爆、爆破採證

在國防部及內政部共同安排下，警政署刑事警察局由鑑識中心黃女恩主任率領該局鑑識科、偵五大隊各駐地隊員，及各縣市警察局鑑識科警官等一行五十餘人，日前到中科院的九鵬基地執行為期兩天的「警安反恐防爆演訓」及爆破採證演練。

據指出，偵五大隊出動「防爆車」、「全套防爆機器人、防爆毯、防爆筒」等裝具；刑事局鑑識科也攜帶各式現場鑑識儀器等，由刑事警察局鑑識中心主任親自領軍，身著全套裝備服裝在爆破現場實地採證演練。

相關人士指出，世大運開閉幕典禮及主場館，都在大台北地區，選手村設在新北市，為有效維護世大運維安任務，除由警政署執行維安工作外，軍方也以「作戰區」概念，由陸軍六軍團統合轄區北北基桃的軍事單位，全力支援反恐維安任務，除憲兵特勤隊及陸軍黑鷹直升機將參與月底舉行的世大運反恐演練外，包括化學偵檢單位、防爆及未爆彈處理小組，均加入演練及待命支援行列。

廣告
  • 圖為去年七月警政署舉行的世大運反恐演練，防爆小組出動。（資料照，記者簡榮豐攝）

    圖為去年七月警政署舉行的世大運反恐演練，防爆小組出動。（資料照，記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 世大運 世大運反恐演練 世大運維安 刑事局 反恐防爆 防爆小組
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
美味點心✧拔絲地瓜
電鍋菜✧蔥爆牛柳
維多利亞草莓蛋糕
蒸魚不能先加鹽巴？
轉寄

標題：反恐防爆升級 刑事局密赴中科院演訓


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月12日‧星期日‧丁酉年二月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.