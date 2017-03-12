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世大運月底反恐演練 憲兵、黑鷹實兵上陣

2017-03-12

〔記者羅添斌／台北報導〕台北世大運將在今年八月十九日開幕，由於國際恐怖活動頻繁，為強化反恐活動應變能力，軍方官員昨天指出，預定本月底舉行的世大運大型反恐及民安演練中，將會模擬世大運開幕典禮遭到恐攻，造成千人傷亡的假想狀況，測試北市府、軍方及各大醫院的緊急應變能力。

模擬千人傷亡 測試北市府、軍方及醫院緊急應變能力

根據主辦單位規劃，這項反恐演練將全程網路直播，讓參與世大運的各國政府及選手，充分了解台灣在反恐及大型緊急事件的應變能量。

軍方官員也說，為因應反恐演練，反恐演練當天也會模擬恐怖份子挾持公車及大批乘客當做人質，並且潛入政府單位，企圖挾持政府官員要脅政府，軍方屆時將會出動卅位憲兵特勤隊隊員，配合陸軍黑鷹直升機，進行空中、地面立體攻堅反恐演練。

國防部全民防衛動員室主任韓岡明日前表示，結合全民防衛動員與災防機制的「民安三號」演習，今年將結合行政院國土安全辦公室所舉行的「二○一七世大運維安反恐實兵演習」共同辦理，這項演練將在三月廿九日實施兵棋推演，卅日辦理實兵演練。

軍方官員昨天指出，兵棋推演及實兵演練議題設定，主要針對世大運期間因颱風洪災所衍生的複合性災害事件為主軸，並以開幕典禮時開幕會場因不明物體突然巨響引發火警，造成千位觀眾傷亡等所衍生的一連串事件，來驗證中央、地方及民間救難組織緊急動員救災、醫療救護、疏散撤離、收容安置及災後復原等狀況之處置方式。

官員說，實兵演練項目包括恐怖份子挾持公車及乘客的攻堅營救演練，以及由憲兵特勤隊與國軍「黑鷹」直升機進行聯合空、地立體攻堅反恐演練。

另為驗證北市府在遭遇重大災害造成大量傷病患時的緊急醫療動員能力，演習項目也包括假定世大運開幕典禮發生爆炸，現場觀眾的緊急疏散演練、千位傷病患的緊急醫療處置、啟動跨縣市及國軍支援演練等廿二個項目。

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  • 行政院國土辦「二○一七世大運維安反恐實兵演習」將在本月底進行，國軍將出動憲兵特勤隊及陸軍黑鷹直升機等參與演練。（資料照，記者簡榮豐攝）

    行政院國土辦「二○一七世大運維安反恐實兵演習」將在本月底進行，國軍將出動憲兵特勤隊及陸軍黑鷹直升機等參與演練。（資料照，記者簡榮豐攝）

  • 圖為去年七月警政署舉行的世大運反恐演練。（資料照，記者簡榮豐攝）

    圖為去年七月警政署舉行的世大運反恐演練。（資料照，記者簡榮豐攝）

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