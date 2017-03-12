看問題》自詡公益 婦聯會應公開財務以昭公信

2017-03-12

記者李欣芳／特稿

蔣宋美齡一手創立的婦聯會，與黨國體制關係密切，她當年不僅主導婦聯會成立，更曾任國民黨婦工會指導長。婦聯會一九五○年成立初期，肩負捐建眷村與勞軍的特殊任務，多年來籠罩著一層神秘面紗，外界難以窺知其完整財務。

如今，婦聯會被查出在勞軍捐之外，竟然還有防衛捐收入，值得黨產會進一步深入追查。而任何民間團體無論是否以公益之名，財務透明與公開是基本原則，才能禁得起社會的檢驗。

政府遷台初期，防衛捐的開徵是為補足早年國民黨軍隊的財政困窘，所訂定的臨時性附加稅，但其徵收範圍廣泛，例如就所得稅、營業稅加徵卅％的防衛捐，對娛樂稅更加徵二百％，甚至連電費、汽油費也加徵。

1956年防衛捐4億 佔該年政府歲入11％

當年防衛捐的收入為政府僅次於菸酒專賣利益的第二大收入，因未計入中央歲收項目，開徵總金額與實際流向難以精確統計，不過，有研究指出，一九五六年防衛捐稅收多達四億元，佔中央政府總歲入約十一％。

婦聯會宣布要捐給蔡政府一六○億做長照用途，面對政府追查其財產企圖反將一軍，然而，這項動作其實是障眼法，政府打臉婦聯會，拒收這筆捐款，也是意料中事。

首先，既然認為婦聯會的財產來源有疑慮，尤其將來可能被黨產會認定是國民黨附隨組織，黨產會未釐清前，政府當然不能接受這筆捐款，以免將來衍生被追討的法律問題。其次，行政院若要衛福部收受捐款，豈不默認婦聯會財產來源的正當性，打臉黨產會？

隨著黨產會聽證會將舉行，婦聯會有必要開誠布公配合調查，若認為外界有誤解，自應充分交代勞軍捐等流向，而非始終對關鍵財務問題避而不談。