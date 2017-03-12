柯P︰「一例一休」規則太複雜 搞到天怒人怨
2017-03-12
〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲日前赴工商協進會演講，脫口「『一例一休』最大的問題，就是管太多」，引發爭議，還傳出遭總統府「關切」。對此，柯文哲昨日坦承，確實有被總統府「溝通」，但他仍堅定表示，「一例一休」的規則太複雜，才會搞到天怒人怨。
面對媒體追問：「有沒有被總統府關切？」柯文哲起先迂迴回答：「這個我們都有溝通啦！」接著又說：「幕僚跟幕僚都會溝通啦！」由於北市府前發言人林鶴明目前為總統蔡英文辦公室秘書，柯文哲所謂的幕僚是否就是指北市府前、後任發言人？對此，柯文哲秒回：「前、後任發言人會互相去溝通，OK。」
媒體進一步追問：「接下來談『一例一休』的立場會不會收斂一點？」柯文哲直言，不認為自己失言，政府還是管太多，規則太複雜了，「連我都覺得太複雜了，規則要簡單，規則太複雜就很難執行，就會搞到天怒人怨。」
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