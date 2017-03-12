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新北議員車遭竊 小屁孩開著兜風散心
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《一週大事》3月5日至3月11日

2017-03-12

國內：

●前副總統李元簇八日去世，享壽九十四歲。李元簇是在一九九○年至一九九六年間擔任李登輝總統的副手。

●經濟部水利署九日宣布，高雄地區水情燈號將在廿日轉為黃燈，實施第一階段限水。

●中國籍男子周泓旭因涉入共諜案十日遭北檢聲押獲准，去年畢業於政大企管所的周男，利用在學期間發展組織，之後改以投資經營管理名義來台，企圖利誘外交官洩密。

國外：

●美國總統川普六日簽署修正版行政命令，限制新申請入境簽證的伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞與葉門公民，但已獲批准者可自由入境。

●美國和韓國七日宣布，將在韓國星州展開戰區高空防禦系統的部署工作，最快四月即可服役。

●韓國憲法法院十日裁定總統朴槿惠的彈劾有效，須在六十天內改選總統。不滿判決結果的民眾與警方爆發衝突，造成二人死亡。

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標題：《一週大事》3月5日至3月11日


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2017年3月12日‧星期日‧丁酉年二月十五日
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