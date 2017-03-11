馬：政黨輪替前 台灣就沒有購置薩德計畫

2017-03-11

〔駐美特派員曹郁芬／華府九日報導〕中國因韓國部署薩德飛彈防禦系統而採取報復措施，台灣前總統馬英九今被問到台灣是否可能跟進部署時說，在政黨輪替前，台灣就沒有購置薩德的計畫，最近國防部長馮世寬也說台灣不會部署。

在美訪問的馬英九今與華文媒體茶敘。被問到他在布魯金斯研究所演說，被民進黨駐美代表處批評是將中國的一中原則與美國的一中政策混為一談。

馬英九說，他演講的主題是一中原則的再檢視，一中政策是對一中原則的看法，根本上還是一中原則做為核心。美國的一中政策是三公報和台灣關係法，八位總統十二任都是連貫的，基本上是說明美國怎麼看待一中原則。

馬英九指出，全世界一百九十六個國家，有一百七十三個國家與中共建交，其中有卅六國沒簽聯合公報，簽公報的國家也不見得完全接受它的一中原則，總共一百廿一個國家對中共對於台灣主權主張沒有完全接受，占了與中共建交國的七十％。這些國家對台灣地位保持模糊是因為台灣的重要性，要保持一個跟台灣打交道的空間。

布魯金斯研究所東北亞主任卜睿哲認為，北京要蔡英文總統提九二共識做為互信的保證，台灣也需要北京提出再保證，馬英九說，卜睿哲的看法是兩岸互動誰應先出手的問題，他提議中國可利用禽流感的機會，幫助台灣參與今年的世衛大會就是這個用意。