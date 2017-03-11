評馬功過 洪秀柱：這對我是難題

2017-03-11

「溫良恭儉…把天下都讓出去了」

〔記者施曉光、張瑞楨、丁偉杰／綜合報導〕國民黨政策會執行長蔡正元近來砲轟前總統馬英九，挑起馬辦反擊，衍生「黨內互打」風波，國民黨主席洪秀柱昨田接受廣播節目專訪時，面對主持人要求評論馬英九的功過時，她說，「這對我是難題」。

洪秀柱表示，馬英九「有功有過」，但沒有一個人是完美的，總是有些不夠圓滿、不夠好的地方，馬是一個正人君子，但也是因為「很君子」，「溫良恭儉一讓，把天下都讓出去了」；她強調，馬在兩岸、外交關係方面做得很好，內政方面措施引起大家不同評論，造成失去人心的地方也不是沒有。

對主持人說她好像無法駕馭黨機器，除了黨內天王，一些黨公職也不太理會她，洪秀柱表示，有這種情形，也很正常，自己不以為意，還說立法院黨團許多資深立委對她「有微妙的心情」、「你憑什麼」，這些藍委也非她任內提名、輔選，「這是很正常的心理反應」。

國民黨主席參選人郝龍斌昨走訪台中市時強調，在九二共識與一中各表的前提下，和平穩定推動兩岸關係，是現在政府責無旁貸的責任。

國民黨主席參選人吳敦義昨晚到嘉義市參加黨員幹部座談會，現場有黨員希望吳敦義參選下屆總統，吳答稱，會把此問題放在腦海裡思考，容他先保密。