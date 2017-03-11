顧立雄：處理黨產 助國民黨轉型正常政黨

2017-03-11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會追討國民黨黨產，卻與國民黨陷入司法攻防戰，黨產會主委顧立雄昨表示，處理黨產不困難，一定要讓國民黨轉型成正常政黨；法律學者也指出，國民黨對金錢迷戀程度令人咋舌，近代史上絕無僅有，追討黨產不是為了錢，是為讓台灣成為正常化國家。

學者：國民黨是營利級政黨 對金錢迷戀程度令人咋舌

「台灣與德國黨產處理法治與經驗」座談會昨在輔仁大學實習法庭舉行。顧立雄與會表示，相較於追討不當黨產，台灣社會接下來面臨最大課題是追求轉型正義，對於過去所發生的不公不義、不法所得，要透過歷史責任報告撰寫完成就結束，或以司法途徑來解決，尚待社會討論。

顧立雄認為，戒嚴時代沉冤案件，受難者家屬若要爭取以司法解決，不應該不提供機會，過去他也代表二二八家屬告過國民黨，可惜法官當成歷史事件，未能了解轉型正義平反真諦，至於黨產問題並不困難，就是協助國民黨轉型成正常政黨。

「拿台德做比較，太抬舉國民黨了！」輔仁大學法律系副教授吳豪人表示，德國納粹是戰敗國，國民黨是戰勝國，國民黨卻用戰敗國納粹方式在統治台灣。他批評國民黨是營利級政黨，對金錢迷戀程度令人咋舌，宛若明朝皇帝掌握天下，還想搜刮天下白銀，把不當黨產當成私有財產在追求，當黨產被追討，還要人尊重它搶來的財產。

輔大法律系助理教授鍾芳樺說，德國制定「政黨法」將黨產還給國家，國民黨卻一邊說要「黨產歸零」，一邊稱黨產合法，一黨專政下將國產及財產據為己有，全是不合法行為。

黃帝穎：黨國司法官阻轉型正義

永社副理事長黃帝穎表示，台灣處理黨產有兩大阻礙，一是政治層面，國民黨及黨工持續叫囂抗議；二是法律層面阻礙，許多黨國時代受黨栽培的司法官，至今仍存在司法體系，繼續打壓轉型正義。黨產條例符合國際法精神，呼籲法官莫淪為「平庸的邪惡者」。