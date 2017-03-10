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我提供情資 印尼逮18名詐騙台嫌

2017-03-10

〔中央社雅加達九日電〕又有台灣詐騙集團嫌犯在印尼落網，印尼警方與台灣警方合作，在雅加達查獲兩處電信詐騙機房，逮捕五十四名詐騙嫌犯，其中十八人為台灣嫌犯，其餘卅六名嫌犯來自中國。

另有36名嫌犯來自中國

雅加達警察局局長伊利亞萬（Mochamad Iriawan）今天在記者會上表示，詐騙集團冒充是警察、檢察官，要求受害人匯款至指定帳戶。

印尼警方表示，這次行動是台灣刑事警察局根據可靠情資指出，有台灣民眾跨海到印尼從事詐騙犯罪，經中華民國駐印尼代表處警察聯絡官提供相關情資給印尼警方，並成立專案小組，印尼警方於今天破獲詐騙集團，逮捕以徐姓及傅姓等人為首的詐騙嫌犯。

警方也在現場查獲大批的手機、筆記型電腦、護照以及中國民眾個人資料等證據。

伊利亞萬表示，警方接下來會和移民局合作，討論遣返台灣詐騙嫌犯事宜。

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  • 印尼警方與台灣警方合作，9日在雅加達查獲兩處電信詐騙機房，逮捕54名詐騙嫌犯 ，其中18人為台灣嫌犯，36人是中國大陸嫌犯。（中央社）

    印尼警方與台灣警方合作，9日在雅加達查獲兩處電信詐騙機房，逮捕54名詐騙嫌犯 ，其中18人為台灣嫌犯，36人是中國大陸嫌犯。（中央社）

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相關關鍵字： 刑事警察局 印尼 台灣嫌犯 跨國電信詐騙案 雅加達
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