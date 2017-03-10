總統文物管理 將分類分級、汰劣留優
2017-03-10
〔記者李欣芳／台北報導〕為系統性整編總統、副總統的文物與活化典藏空間，行政院院會昨通過國史館草擬的「總統副總統文物管理條例修正草案」，明訂主管機關國史館未來可依總統、副總統文物類別及保存價值做分類、分級管理。
依據現行規定，總統、副總統在任職期間，應將其所有文物交由國史館管理。政府機關或機構所持有總統、副總統文物具有保存價值者，也應交由國史館管理。
行政院認為，許多文物隨時間推移，產生價值遞減、自然毀壞等情形，可能已無典藏價值。為賦予主管機關得審酌文物的現狀，進行成本效益評估，檢討是否符合典藏效益，汰劣留優，以使有限空間可容納更多有價值的文物，行政院這次修法明訂總統、副總統文物經主管機關評估不符典藏效益者，主管機關審定後，得辦理文物註銷。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 國史館 總統副總統文物管理條例修正草案 行政院院會
政治‧本日最多瀏覽
- 國民黨轉帳撥用吞國產 黨產會將追徵12.4億
- 中常會通過提高黨代表參選門檻 洪秀柱先前退讓 昨轉「憤怒」
- 我提供情資 印尼逮18名詐騙台嫌
- 總統文物管理 將分類分級、汰劣留優
- 中正紀念堂轉型 鄭麗君：交社會討論
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》對吳昇桓「只有感謝」 金寅植請辭南韓總教練
- 經典賽》大聯盟官網看熱鬧：台韓戰打的像冠軍賽
- 不當上班族 攀樹正妹愛修樹
- 林明禎扮鬼駭人 一句台詞撐全場
- 【感覺記事簿】躲雨
- 苗縣農民休耕 逾7萬箱秧苗恐報銷
- 經典賽C組戰力分析》美、多熱門 加、哥攪局
- 錦榮撇戀BY2姊 會和Jolin約吃飯
- 孿生哥冒充弟 騙過官署押屋借錢
- 經典賽》台灣隊拚到最後 隊長林智勝110字感性告白
- 我奉獻了...我奉獻了... 男子台南忠烈祠前自焚
- 再傳禽流感 路竹撲殺1.1萬蛋雞
- 新店國際學舍抓漏 居民憂損結構
- 《2017秋冬男裝週》17
- 美升息預期上揚 歐股多收漲
- 小港少康營區闢森林公園 明年完成
- 國姓開挖溪床水位降 增設攔砂壩解危
- 自由廣場》這一點 綠營輸藍營
- 台商銀行 台商集資成立
- 經典賽》澳洲扣倒中國 今打古爭晉級
- 拓路恐影響建築權 南灣人盼解套
- 「義享天地」上樑 將釋11000工作機會
- 經典賽》借鏡侍JAPAN 棒協、中職心結待解
- 5合1選舉 彰化、員林市長成攻防指標
- 386處禽流感高危點 市府製防疫地圖
- 【朵朵小語】橄欖
- 活化閒置公地 竹市推「掀綠計畫」
- 預告日AV女優來台賣淫 色情業嗆警「絕對抓不到」
- 另種回鄉 「王育德紀念館」明年完工
- 【小小說】不會悲傷，幸福嗎？
- 大坑步道缺公廁 名人也得「野外解放」
- 「金車」換鍋爐減污 市長盼企業跟進
- 四街友試賣雜誌 體驗自立維生
- 曼尼當高知鬥犬 月領6萬多
- 新店央北區段徵收完成 將建千戶社宅
- 縱容中國紡織鞋類入黑市 英恐被歐盟罰657億
- 節水破功 水費調漲用量反增
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Fake drugs have Chinese ingredients
- 宜蘭櫻桃鴨連5場染禽 撲殺逾4成
- 挑戰派勝選 下營農會改朝換代
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：總統文物管理 將分類分級、汰劣留優
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分