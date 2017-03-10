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總統文物管理 將分類分級、汰劣留優

2017-03-10

〔記者李欣芳／台北報導〕為系統性整編總統、副總統的文物與活化典藏空間，行政院院會昨通過國史館草擬的「總統副總統文物管理條例修正草案」，明訂主管機關國史館未來可依總統、副總統文物類別及保存價值做分類、分級管理。

依據現行規定，總統、副總統在任職期間，應將其所有文物交由國史館管理。政府機關或機構所持有總統、副總統文物具有保存價值者，也應交由國史館管理。

行政院認為，許多文物隨時間推移，產生價值遞減、自然毀壞等情形，可能已無典藏價值。為賦予主管機關得審酌文物的現狀，進行成本效益評估，檢討是否符合典藏效益，汰劣留優，以使有限空間可容納更多有價值的文物，行政院這次修法明訂總統、副總統文物經主管機關評估不符典藏效益者，主管機關審定後，得辦理文物註銷。

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  • 為系統性整編總統、副總統的文物與活化典藏空間，行政院院會昨通過國史館草擬的「總統副總統文物管理條例修正草案」。圖為中正紀念堂。（資料照）

    為系統性整編總統、副總統的文物與活化典藏空間，行政院院會昨通過國史館草擬的「總統副總統文物管理條例修正草案」。圖為中正紀念堂。（資料照）

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