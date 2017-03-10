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接掌文化總會 蔡英文：加強台灣文化和國際交流

2017-03-10

〔記者鍾麗華、施曉光／台北報導〕總統蔡英文昨正式接掌文化總會會長，她在出席會員大會時致詞表示，文化總會有一個重要的任務，就是建構和發揚在地文化；而未來有三件重要的事要努力，分別是持續提升和深植台灣的文化實力、推動兩岸的文化交流和合作、加強台灣文化和國際的交流。

陳建仁、江春男副會長 林錦昌秘書長

文總昨舉行第七屆第一次會員大會，由會員選出執委與諮委，並召開執委諮委會議，推舉蔡總統擔任會長，兩名副會長分別為副總統陳建仁和前國安會副秘書長江春男，蔡的核心幕僚林錦昌接任秘書長。

針對江春男接任文化總會副會長，國民黨文傳會副主委胡文琦譏諷說，因為酒駕事件請辭駐星代表的江春男，竟又可以出任文化總會副會長，印證民進黨酬庸不斷，難道民進黨的人才庫貧瘠到如此境地，口袋裡已掏不出其他人選了嗎？

由於文總交接一波三折，蔡英文致詞時特別表示，「由總統來兼任文化總會會長有一個重要的指標意義，就是在施政優先順序當中，文化絕對不是邊陲。」

蔡英文指出，新的文總團隊持續為深耕台灣文化努力，新的經典也許就在台灣某個城市的街角，未來文總應加強與各縣市政府文化機關的合作，給台灣各地創作者更多支持與鼓勵。

在兩岸文化交流方面，蔡英文說，文總過去扮演相當重要角色，兩岸雖然有分歧，但更有互利合作的空間，而文化就是彼此認識、溝通交流最好的橋樑。

蔡總統表示，願意抱持最大善意，持續透過文化交流，讓兩岸增進對彼此的認識。在交流的過程中，互相學習，也更加豐富自身的文化。更重要的是，要把兩岸文化交流合作的成果，深化到其他領域中，創造出彼此更大的共同利益。

蔡英文也特別強調，文化交流應在新南向政策中，扮演更關鍵的角色。台灣有很多來自東南亞的新移民，把自身的文化經驗，和台灣的在地養分相互融合、壯大。台灣可以在國際社會扮演重要角色，台灣的人文傳統、自由民主的土壤及多元豐富的文化，可以成為世界文化創作、創意發想的引擎。

林錦昌受訪時表示，「過去八年，文總只做兩岸的部分」，未來要新增在地文化與國際文化交流工作。

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  • 總統蔡英文昨正式接掌文化總會，並以會長身分交付三任務，包括持續提升和深植台灣的文化實力、持續推動兩岸的文化交流和合作、加強台灣文化和國際的交流。（記者方賓照攝）

    總統蔡英文昨正式接掌文化總會，並以會長身分交付三任務，包括持續提升和深植台灣的文化實力、持續推動兩岸的文化交流和合作、加強台灣文化和國際的交流。（記者方賓照攝）

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