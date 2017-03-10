中常會通過提高黨代表參選門檻 洪秀柱先前退讓 昨轉「憤怒」

2017-03-10

〔記者李立法、施曉光／綜合報導〕國民黨中常會前天在黨主席洪秀柱主持下，通過新入黨或回復黨籍者參選黨代表的資格由現行四個月延長為一年，許多人因此喪失參選資格。但洪秀柱昨天以「憤怒」形容她對該決議的不滿，抨擊中常會違反信賴保護原則，籲請基層黨員給她力量，促使中常會懸崖勒馬。

國民黨主席參選人郝龍斌昨日也發表聲明表示，這種「只因為一些選舉考量」、「因人設事」的作法，他沒有辦法接受。

對人頭黨員「團進團退」的管制措施沒通過，郝也說，人頭黨員的遺害與問題，各界都不斷批評，可是中常會卻不願意支持「斷然處理」，這兩個不同態度的處理方式，讓人遺憾。

郝龍斌表示，中常會是代表全代會行使職權，希望不要「太過涉入選舉算計，而失去了立場」，掌握權力者必需要更自制，國民黨一定要秉持「正道」的精神與作為，才有可能重新再起。

洪秀柱昨到屏東訪問，國民黨萬丹鄉書記洪宗麒向洪秀柱表達對該決議的不滿，強調黨代表選舉辦法今年一月早已公布，中常會卻推翻原來的規定，引發基層相當大的反彈。

屏東縣黨部主委蘇清泉指出，在國民黨最低迷的時候，許多年輕人在地方黨工號召下，陸續於去年及今年初入黨，這些青年軍是國民黨的希望，他們遵照黨中央公布的選舉辦法行事，中常會卻剝奪他們參選的權利，連日來縣黨部接獲許多青年黨員的強烈抗議，黨中央必須重視。

洪秀柱也批評二十七位同意修改選舉辦法的中常委，辜負了黨員的信賴，批評國民黨這種「宮廷文化」再不改變，如何能找回民心。