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法部提獄政改革 四年達零超收

2017-03-10

〔記者黃欣柏、彭琬馨／台北報導〕司改國是會議召開之際，法務部昨提出多項獄政革新方案，除擬定未來四年達到受刑人「一人一床」零超收目標，還要推動「強化輔導」、「透明假釋化」、「結合企業職訓」等變革。法務部長邱太三強調，各界都期待政府有積極的改革作為，因此法務部自行啟動革新，不用等到國是會議或立院修法。

法務部統計，我國矯正機關長期以來都有超額收容問題，全台超收率現約在二十至四十％之間，平均每位受刑人僅擁有約○．五坪空間。以台北監獄為例，目前仍有十六名收容人均分約六坪空間的狀況。

擴建監獄

可達到「一人一床」目標

邱太三指出，去年已增設九四六五個床位，讓十八所機關順利達成「一人一床」目標，今、明兩年將陸續完成台北及宜蘭監獄的增、擴建計畫，四年內再完成彰化看守所遷建及雲林第二監獄與八德外役監獄擴建，預計可增七一七九個床位，整體容額將提升到六萬四千名，達到全面零超收成果，每名收容人的居住空間也可提升到部訂的○．七坪標準。

其次，法務部將擴大輔導機制，除延聘四千多名志工，並由一七七個志願服務團體認輔三九九○名收容人外，未來還擬將輔導期間延長到出獄後，並將強化收容人與家庭的互動。

假釋審核

被害人與社區參與意見

為達成假釋程序透明化，邱太三說，法務部目前已經建構假釋審核基準，除十七項量表評估，也擬用視訊或實體會議方式，邀被害人與社區發表意見。另考量被害人或社區意見可能對受刑人不盡公平，受刑人可對假釋結果提起行政訴訟，《監獄行刑法》草案中會增訂複審與聲明異議程序。

此外，民間司法改革基金會昨日提出呼籲，司改會議除了引進過半非法律人擔任委員外，也應該積極讓非法律人理解討論議題、實質參與討論，否則會議若只是法律人互相爭論說服，永遠無法了解一般人民對法律的真正需求。

民間司改會董事長林永頌表示，就過去幾次會議發言紀錄來看，非法律人發言比例非常低。雖然國是會議分組會議內容繁雜、議題廣泛，在時間急迫下，要充分溝通不容易，但不能因為這樣就不讓非法律人參與，要讓人民相信司法的第一步「就是要讓人民理解你在吵什麼」，用白話文取代專有名詞，讓非法律人委員能更融入討論。

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  • 法務部長邱太三昨宣布多項獄政改革，未來四年將擴建監獄，達到零超收目標，消除監獄人滿為患窘境。（記者黃欣柏攝）

    法務部長邱太三昨宣布多項獄政改革，未來四年將擴建監獄，達到零超收目標，消除監獄人滿為患窘境。（記者黃欣柏攝）

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