王金平下月訪星 將會副總理
2017-03-09
〔記者邱燕玲／台北報導〕前立法院長王金平近日將有多個出訪行程，包括本月下旬率藍營立委訪問日本，四月上旬訪問新加坡及澳洲。其中，新加坡之行將拜訪老朋友、新加坡副總理兼國安部長張志賢。在兩岸僵局遲未化解之際，王金平此一出訪行程備受矚目。
王金平昨表示，本月廿一至廿四日將率藍營立委訪日，親民黨立委李鴻鈞、國民黨團總召廖國棟、國民黨立委林德福、柯志恩、黃昭順、陳超明都將同行。這也是王金平卸任立法院長後首度率團出訪。
王金平也說，他將在四月四至六日訪問新加坡，四月七至九日訪問澳洲，出席世界台商會。
王金平表示，新加坡之行是受星國代表邀請往訪，由於星國副總理兼國安部長張志賢過去擔任國防部長時經常來台交流，雙方建立好交情，因此希望此行赴星拜訪張志賢。
助解兩岸僵局？王︰去看老友
由於蔡英文政府上台後，兩岸互動陷入僵局，此行赴星是否會協助化解？王只說，他只是受邀去訪問，且已經有八、九年未去新加坡，就去看看老朋友。
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