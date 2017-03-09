張炎憲全集出版計畫 小英力挺

2017-03-09

民進黨中常會昨邀請吳三連台灣史料基金會董事長吳樹民報告「傳承與彰顯：張炎憲教授逝世三週年全集發行計畫」。發言人張志豪轉述，黨主席蔡英文表示，張炎憲老師對台灣社會的貢獻，大家都非常的感念，民進黨會全力支援。（圖文：記者蘇芳禾）