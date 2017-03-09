洪授證黨團幹部 八委員長僅來三人
2017-03-09
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨昨舉行立法院黨團幹部授證儀式，立法院總共八個委員會，各委員會設有一位委員長，結果只來了三個，授證儀式時間比過去明顯短了許多。
國民黨團長期以來與黨中央「相敬如冰」，齟齬不斷，黨團授證儀式也是黨主席洪秀柱任期屆滿前最後一次舉行，除了黨團書記長王育敏及五位副書記長林為洲、呂玉玲、許淑華、曾銘宗、蔣萬安到場，八個委員會的黨職委員長，除外交國防委員會許毓仁、經濟委員會張麗善、社福委員會許淑華等三位委員長到場接受洪秀柱致贈證書，其他五人缺席，引發聯想。
洪秀柱致詞時則批評外界老是見縫插針，製造黨團與黨中央的矛盾與衝突。她還強調，黨內有不同聲音很正常，否則就不是民主政黨，但她也懇請黨團，未來與黨中央做更多的溝通，不要再讓外界有分化、見縫插針的機會。
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