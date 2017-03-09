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挺吳派逼洪妥協 拉高黨代表參選門檻

2017-03-09

中常會通過 須新入黨、回復黨籍滿一年

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會昨天再度上演挺吳派中常委與黨中央角力戲碼，挺吳派提案要求修改黨代表選舉辦法，將新入黨及回復黨籍只需四個月即可參選黨代表規定，改為必須滿一年；黨主席洪秀柱反制，要求嚴格剔除人頭黨員做為條件。最後由於挺吳派中常委揚言表決，洪秀柱不得不退讓裁示通過修改辦法，中常委也同意下週中常會處理人頭黨員問題。

洪郝合攻人頭黨員問題 下週三將討論

國民黨主席參選人吳敦義、郝龍斌、洪秀柱競爭逐漸白熱化，角力激烈的郝、洪兩人昨日難得通合一氣，一搭一唱，聯手猛攻人頭黨員問題。郝龍斌發言指出，一個名字介紹上百個黨員入黨，或一個地址有幾百個黨員，未來投票有可能變成一人數投，而且明年還可參與黨內公職提名投票，過去他一直要求黨中央組成入黨審查委員會，黨中央卻沒處理，他無法接受。

洪秀柱接著說，她支持郝龍斌主張的「團進團退」，將全都在同一個地址的申請人，全部剔除，她要求所有中常委一起承擔並決議從嚴處理，如果引起社會批評，所有中常委要一起幫忙說話，不要再回頭批評黨中央。

洪秀柱並當場詢問組發會，如果是同一地址，或入黨申請書沒有介紹人，一律退件，可否做到？組發會主委張雅屏立即大聲回應，「可以」。

擔任郝龍斌競選總部主委的國民黨副主席胡志強則力主，審查入黨資格屬行政權限，不該交由中常委決定，建議「就直接處理」。但中常委黃昭順、姚江臨等人表達反對。

黃昭順強調，一般選舉即便要判斷是否為「幽靈人口」，也必須經由一定的處理程序，畢竟事涉入黨申請者的權益。

最後在雙方妥協下，洪秀柱同意通過挺吳派中常委提案修正黨代表選舉辦法，但下週三中常會將具體討論解決人頭黨員問題。

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  • 國民黨主席洪秀柱昨主持中常會。（記者王藝菘攝）

    國民黨主席洪秀柱昨主持中常會。（記者王藝菘攝）

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