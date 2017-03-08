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外交部：國人到友邦詐騙 恐影響邦交

2017-03-08

〔記者呂伊萱／台北報導〕國人涉海外詐騙案頻傳，外交部昨指出，政府越來越重視海外詐騙案，刑事局發現可疑訊號時會主動出擊，並通報駐在國警察系統調查抓人。政府也觀察到，有些國人害怕被送到中國，開始轉往較先進國家或企圖滲透我邦交國，可能對邦交產生負面影響，「需要慎防」。

埃及政府前年破獲跨國詐騙集團，逮捕九十六人，其中包括四十名台灣人與五十六名中國人，王姓主嫌來自台灣。外交部亞非司長陳俊賢說，除了主嫌還有三年關押期外，其他卅九名遭判兩年刑期的詐騙犯車手已經出獄，但因埃及電信業屬於國營壟斷事業，用網路撥打國際電話就像偷接電，電話公司向嫌犯求償，法院判每人平均須賠一萬七千五百美元的款項，卅九人無力繳納，因此遭限制出境。

陳俊賢表示，外交部不會替詐騙犯繳罰款，且「自己的錯誤行為應該是自己負擔」。

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