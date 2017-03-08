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清泉崗毒品案 複檢陽性增至十人

2017-03-08

〔記者涂鉅旻／台北報導〕針對清泉崗基地拾獲毒品案，空軍司令部昨晚表示，先前全基地尚未實施尿液篩檢的官兵共二五二員，除一人在國外受訓，其餘二五一人已完成尿液篩檢，呈陽性反應者兩人，總計尿篩複檢驗出陽性反應的人數達十人。

據悉，先前八名尿篩複檢呈陽性反應的官兵，最高層級為少校，且驗出的都是一級毒品反應，但在人數增至十人後，空軍不願進一步透露篩驗反應，稱一切由檢調偵辦。至於新增的兩名官兵層級，據了解「未高於少校」。

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  • 清泉崗基地（資料照）

    清泉崗基地（資料照）

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