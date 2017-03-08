吳籲一輪定勝負 黨中央、郝陣營反對

2017-03-08

〔記者施曉光、楊淳卉／台北報導〕國民黨主席參選人吳敦義昨日受訪時以黨內團結等理由，表態主張這次選舉應該一輪定勝負，由第一高票擔任黨魁，不要進入第二輪投票；但不僅黨中央反對，黨魁參選人郝龍斌競選辦公室也質疑。

國民黨主席選舉辦法規定，「候選人以得投票數過半數之票數者當選。如無人得投票數之過半數票數時，就得票比較多之首二名重行投票，以得票比較多者當選。」

黨內人士指出，黨中央前天邀集六組擬參選人舉辦第二次座談會時，除參選人韓國瑜提出一輪定勝負的主張外，吳敦義陣營代表中常委姚江臨、江碩平當時並沒有表達贊同，基於黨主席選舉辦法中明訂遊戲規則，若要修改，須經由全代會討論通過，因此會中就已確定按現行制度走，不解吳敦義為何做此主張。

吳敦義表示，舉辦第二輪投票還要多花錢與時間，這中間也會有不同的雜音與想像空間，法國式的總統大選並非封閉性選舉，也許有其可取之處，但黨魁選舉是封閉性選舉，應以團結為第一，只要第一輪選舉符合公平、公正，「大家就認了」，由得到相對多數的人擔任黨魁。

郝辦則聲明質疑，吳敦義宣布參選二個多月來，似乎也都沒有反映過二輪投票有傷團結的問題。郝辦批評，一場公平公正的選舉，應該是「參選人依照遊戲規則」，而非「遊戲規則依參選人考量任意更動」。