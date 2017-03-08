塑建蔣銅像注意事項 內政部通告停用

2017-03-08

〔記者鄭鴻達／台北報導〕民進黨立委Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）前天在立法院內政委員會質詢時，質疑內政部「塑建總統蔣公銅像注意事項」，把蔣介石神格化，要求廢止。內政部昨天順應民意，發函國防部、教育部以及各地方政府，即起停止適用該注意事項。

內政部民政司官員指出，該注意事項早已停止適用，過去曾建議沒在用的法規應公布廢止，但當時考量「本來就沒有在用了，也不用有廢止的動作」，既然有立委提出要求就處理，並發函通告。

Kolas Yotaka前天質詢指出，內政部仍有一九七五年公布施行的「塑建總統蔣公銅像注意事項」，規定銅像神貌「應充分顯示蔣公慈祥、雍容之神貌」，且台座高度不得低於兩公尺，人民才能仰望，痛批這是把蔣介石神格化，希望能廢止此注意事項。內政部長葉俊榮答詢時當場承諾「希望很快就廢除」。