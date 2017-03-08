中配占單身老兵宿舍 億元水電國家付
2017-03-08
41處宿舍 千名中配及眷屬入住
〔記者鄭鴻達、彭琬馨／台北報導〕民進黨立委王定宇昨在立法院院會質詢指出，政府設置「國軍單身退員宿舍」照顧退休單身老兵，全台四十一處宿舍的總面積逾六萬坪、總價值約一百廿三億元，原先入住老兵多已過世，卻住有許多中國籍配偶，甚至還帶親戚依親入住。行政院長林全承諾，將依人道原則，於兩個月內調查清楚。
王定宇指出，兩蔣時期不鼓勵老兵結婚生子，安排「國軍單身退員宿舍」合乎人情、人道，全台共有四十一處單身退舍，可計算的面積逾六萬坪、總價逾一百廿三億元，原有一一四三位單身老兵入住，眷屬卻有一一七五位，其中有一○三五位中配及依親眷屬。
水電用量 超出一般國人10倍
王定宇昨先開記者會，隨即在總質詢提出此事。他指出，依規定，退員兵若沒直系親屬在台且單身者才有入住資格，但若已婚就應搬離，許多只剩中籍遺眷及依親入住者；照顧老兵花錢沒關係，居住者不必付水電費，每人每月平均電、水費支出為二八○○元及五三二元，為國人平均支出的十倍及六．四倍，政府每年得花上億元支付這些水電費。
民進黨立委蔡適應於記者會中表示，國防部原先提供不用繳納水電費的美意，卻被目前仍居住其中的軍眷拿來做無本生意，甚至出現超過一般家戶水電用量平均十倍以上的高額費用；軍人離世後配偶還居住就已經違法、「還拿來做生意更是違法中的違法」。
民進黨立委羅致政呼籲國防部儘速訂出水電、宿舍費繳納標準，同時清查目前居住名單中，有哪些符合資格、哪些不符，並訂定宿舍遷出時間底線，非法占用的應儘速清空。
林揆允諾 兩個月內調查清楚
林揆表示，將請國防部具體查明，並在兩個月內調查清楚，也依人道原則提出處理方式；國防部副部長李喜明指出，國防部一直想積極解決，但目前居住合資格者平均年齡八十九歲，考量身體狀況需要照顧，但實際情況較複雜，依法不可住的事應該處理。
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