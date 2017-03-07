蔡勉綠委好好做「做不好 我要買單」
2017-03-07
〔記者楊淳卉、鍾麗華／台北報導〕總統蔡英文上任即將滿一年，昨天邀民進黨不分區立委於總統府「便當會」。據轉述，蔡總統會中除了解各立委上任狀況與關注議題外，還要求來自各專業領域的不分區立委多與各業界溝通，發揮意見領袖角色。蔡總統更提醒綠委們「好好做，珍惜羽毛」、「如果做不好，我要買單。」
多與各界溝通 發揮意見領袖角色
總統府發言人林鶴明轉述，蔡總統提到，每個人的專業都不同，看法也不見得會一致，執政團隊本來就會有各種不同的意見，透過多一點討論，尤其是行政與立法部門之間的討論，可以讓執政節奏更一致。
蔡總統昨與十八名不分區綠委會談，立法院長蘇嘉全也與會。據轉述，有立委在會中反映「一例一休」政策造成業界衝擊，如工程上的工期、成本都受到影響；蔡總統表示已請工程會了解狀況。
據與會者轉述，立委會中對「原住民族傳統領域劃設辦法」是否納入私有地，有一番激辯。與會立委對此立場分歧，有認為台灣地狹人稠、漢原混居，若將私有地納入規範，恐會加劇漢原間或原住民族間的衝突。對此議題會中沒有結論，蔡總統也未表達意見。
蔡總統最後結語時說，若要處理的議題太多，尤其是對立較高的議題，恐會消耗社會能量，提醒立委們對爭議性議題應多做思考，多傾聽各界聲音。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 司改分組會議通過 大法官可審查個案
- 陳師孟稱「彈劾黨國思想司法官」 國民黨︰干預司法 王定宇︰錯哪
- 諷金溥聰「男妓」 馮光遠判賠15萬
- 解艦艇人力荒 海巡署岸、艦人員將可流通
- 星期專訪》公務革新力量聯盟發起人林于凱：滾動式改革 讓年金走向永續
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 金山深夜火警 火勢撲滅驚見兩具焦屍
- 慈悲白沙屯媽 遇喪家超低調
- 《北市》乳癌發生率冠全國 篩檢率僅4成
- 15歲壽星玩火？慶生後 父子燒死
- 上巴陵易危物種「霧社櫻」 盛開似雪
- 〈戀愛怪談系列〉IKEA其實是個 有點陰險的地方
- 新聞界耆老楚崧秋過世 享壽98歲
- 經典第一戰「有點冷」 觀眾8成滿
- 〈紐約性愛檔案〉貴族人妻變貧民
- 北韓狂射飛彈 日本擬商討引進薩德系統
- 香港特首選舉 張德江：北京有權過問
- 種對的樹 詩人吳晟書傳心得
- 反北宜直鐵 10團體：環境惡夢
- 足球迷幹架有商機 俄議員：發展成新運動
- 新北擬推刺網管制3措施 漁民反彈
- 《健康充電站》腎臟保健講座
- 立院初審 詐騙集團也算組織犯罪
- 高以翔喇舌有底線 不輕易做這件事
- 新北推性別平等 企鵝暖爸當CEO
- 吹薩克斯風給媽祖聽 校長償3年夙願
- 不服假日交管 刺傷烘爐地管理員
- 自由廣場》大學是社會的資產還是負債？
- 美國防部：北韓不無再射飛彈可能
- 中國版肥咖上路 台商帳戶恐全都露
- 自由廣場》〈金恒煒專欄〉與其大法官下海 不如陪審團上陣
- 自由廣場》植樹 更要護樹
- 經長挺生技︰國營事業金援三領域
- 歷來最大規模瘦身 旺宏決議減資186.51億
- 台幣升3.8分 收30.982元
- 藍埔社區埤塘 打造生態公園
- 朱國珍／長信
- 防癌預割雙乳 加國女仍罹乳癌
- 柯願站台 藍議員：拜託不要來
- 證券行情表、證券表格
- 金剛狼登台發威 《羅根》首周票房1.46億
- 外曾祖父親日 姜東元踩爆愛國地雷道歉
- 無人機升級 騰雲機變身電戰機
- 美陸戰女兵裸照 男同袍群組瘋傳
- 婦聯會發函衛福部 表達捐款160億
- 《程宇胡扯誤導》陳姊誤認毛帽女是妹妹
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：蔡勉綠委好好做「做不好 我要買單」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分