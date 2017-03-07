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蔡勉綠委好好做「做不好 我要買單」

2017-03-07

〔記者楊淳卉、鍾麗華／台北報導〕總統蔡英文上任即將滿一年，昨天邀民進黨不分區立委於總統府「便當會」。據轉述，蔡總統會中除了解各立委上任狀況與關注議題外，還要求來自各專業領域的不分區立委多與各業界溝通，發揮意見領袖角色。蔡總統更提醒綠委們「好好做，珍惜羽毛」、「如果做不好，我要買單。」

多與各界溝通 發揮意見領袖角色

總統府發言人林鶴明轉述，蔡總統提到，每個人的專業都不同，看法也不見得會一致，執政團隊本來就會有各種不同的意見，透過多一點討論，尤其是行政與立法部門之間的討論，可以讓執政節奏更一致。

蔡總統昨與十八名不分區綠委會談，立法院長蘇嘉全也與會。據轉述，有立委在會中反映「一例一休」政策造成業界衝擊，如工程上的工期、成本都受到影響；蔡總統表示已請工程會了解狀況。

據與會者轉述，立委會中對「原住民族傳統領域劃設辦法」是否納入私有地，有一番激辯。與會立委對此立場分歧，有認為台灣地狹人稠、漢原混居，若將私有地納入規範，恐會加劇漢原間或原住民族間的衝突。對此議題會中沒有結論，蔡總統也未表達意見。

蔡總統最後結語時說，若要處理的議題太多，尤其是對立較高的議題，恐會消耗社會能量，提醒立委們對爭議性議題應多做思考，多傾聽各界聲音。

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  • 蔡英文總統（資料照）

    蔡英文總統（資料照）

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