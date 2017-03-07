國民黨魁選舉不辯論 辦電視政見會

2017-03-07

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨中央昨召開黨主席選舉「擬參選同志座談會」，雖多組參選人認為應舉辦電視辯論會，僅現任黨主席洪秀柱陣營傾向舉辦政見發表會，但考慮參選人數多，恐讓辯論過於冗長，最後仍比照去年黨主席補選形式，僅舉辦電視政見發表會。

國民黨主席選舉目前有六組人馬表態參選，黨中央昨天舉辦第二場擬參選同志座談會，郝龍斌、詹啟賢、韓國瑜、潘維剛等陣營代表皆傾向要有電視辯論會，吳敦義陣營持中立態度，洪秀柱陣營則傾向舉辦政見發表會。

六組參選人雖有超過半數傾向辦辯論會，但經過二個多小時閉門會議後，國民黨文傳會副主委胡文琦轉述，將辦理兩場具「辯論性質」的電視政見發表會，每場時間控制在二小時內，每位候選人約二至三輪，電視轉播的費用則由參選人平均分擔。

對於為何不辦電視辯論會？胡解釋，目前有六組參選人，若進行辯論會時間可能會超過二小時，實務上不太可能，僅能比照去年黨主席補選的政見發表會形式，各參選人在發表政見時對其他參選人提問，被提問者自行決定是否回答。

胡文琦說，兩場電視政見發表會日期暫定為四月底、五月初，也會提供網路直播，此外，也將分別在北北基、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高高屏舉辦五場對黨員的政見發表會。