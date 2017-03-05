《一週大事》2月26日至3月4日
2017-03-05
國內：
●蔡英文總統廿八日出席二二八事件七十週年中樞紀念儀式宣布，政府會用最嚴謹的態度，處理二二八事件的責任歸屬。文化部廿七日宣布，在中正紀念堂轉型修法未完成前，每年二二八均閉館一日，避免社會對立。
●總統府一日補提名王幼玲、田秋堇、瓦歷斯．貝林、林盛豐、高涌誠、張武修、陳師孟、楊芳婉、趙永清、劉文雄、蔡崇義等十一人擔任第五屆監委，送請立法院行使同意權。
●設計規劃廿年、耗資一一三八．五億元的桃園機場捷運，在二日正式通車。
國外：
●美國白宮廿七日透露，將於二○一八年度預算新增五四○億美元的擴軍計畫。美國總統川普並於二日宣示，美國航艦將從十艘增至十二艘。
●韓國政府廿八日與樂天集團簽約，換得星州郡一四八萬平方公尺土地部署戰區高空防禦系統（ＴＨＡＡＤ）。中國國家旅遊局二日下令禁銷韓國旅遊商品。
●韓國特別檢察官辦公室廿八日宣告總統朴槿惠密友干政案偵結，以行賄等罪起訴三星電子副會長李在鎔等廿九人。
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