星期專論》國民黨的美國朋友們
◎王景弘
國民黨的黨國統治，獨霸外交事務，不容台灣人過問對美關係，但它靠蔣家及金錢拉攏的朋友已走進歷史，只有它懂外交的神話破滅，「後反共」時代支持台灣的朋友，不分黨派，主要都是基於自由民主的理念。
國民黨與自由民主的理念脫節
偏好國民黨的「美國朋友」消失，原因與國民黨的衰敗相同：國民黨變得與現實脫節，與自由民主的理念脫節，與保衛台灣的目標脫節。台灣選民失去支持國民黨的理由，美國人也失去偏好國民黨的理由。
大勢如此，國民黨主席洪秀柱訪美只求與藍僑取暖募款，但藍僑只知要錢，並沒有捐錢的習慣；馬英九訪美「演講」，如果只知批民進黨政府的中國政策，自吹他復辟八年親中促統、反美、反日，替中國打破戰後秩序的政策，那更是不識時務。
「勢」明顯不在國民黨統派那一邊，他們靠攏中國，到美國還批判民進黨的民主改革與保台，那是逆勢而行，打錯算盤。
一九四九年，國民黨政權被推翻，能獲美國支持，立足台灣，得力於冷戰、反共之「勢」。中共介入韓戰，與美軍交鋒，對美國造成強烈震撼，保守、反共、反杜魯門的共和黨人士藉機開始清算「誰失去中國」，讓蔣介石政權苟延殘喘。
當年蔣介石為保政權打反共牌
失去中國本土的蔣介石要保政權，撐持其政權的正當性，外交上當務之急在防範中共政權取代它在聯合國的席位，和阻止美國承認北京新政權。
蔣介石的堅定反共立場，與美國保守派信念相符，他領導的國民黨敗於中共之手，讓反共的保守派人士替他抱不平，他們先後成立兩個遊說組織，替他執行這兩項政治使命：「百萬人反對共產中國進入聯合國委員會」，和「自由中國委員會」。
「百萬人委員會」由早年從事醫療援華，與蔣介石有老交情的國會眾議員周以德（Walter Judd）領銜，包括諾蘭（William Knowland）在內的共和黨議員，在一九五三年十月廿二日見艾森豪總統，提出二百一十位傑出美國人士連署的請願書，要求艾森豪政府阻止中共進入聯合國。
他們透過美國勞工聯盟協助，只花九個月時間便完成百萬人簽名，正式成立「百萬人反對共產中國進入聯合國委員會」，趁反共氣氛和圍堵政策之勢，頓時成為美國最具勢力的壓力團體之一。
但中、蘇交惡，「百萬人委員會」又失去自由派支持，反共大將尼克森宣佈訪問中國，使其聲勢一落千丈。一九七一年十月廿五日，中華人民共和國取得聯合國的中國席位，「百萬人委員會」只好宣告解散。
第一項任務失敗，共和黨保守派把重點轉向阻止美國承認中共政權，在一九七二年尼克森訪問中國前夕，已經失去國會議員席次的周以德，拉高華德（Barry Goldwater）等保守派人物成立「自由中國委員會」，做為阻止美國承認中共政權的遊說團體。
但國際情勢丕變，美國承認中共已勢不可當，兩蔣的反共王牌使盡，「自由中國委員會」力抗到最後，也擋不住卡特政府撤銷對國民黨政府的承認，轉與中華人民共和國建交。
極右派殘暴壓制民主運動
美、中建交後，蔣經國的殘局，反共已不足恃，民主與保台才是重點，但國民黨極右派為保既得利益，不惜炮製美麗島事件、殘暴壓制民主運動、打壓言論、出版自由，情治單位謀殺林義雄的母女、江南、陳文成，讓國民黨的反共朋友有口難言。
一九八○年代，甘迺迪、培爾、索拉茲、李奇成為關心台灣戒嚴、民主與人權的另類台灣朋友。台灣民主化、總統直選、政黨輪替，獲美國兩黨一致稱許。陳水扁執政，國會「台灣連線」成立，成為不分黨派，關心和支持美台關係的台灣朋友。
親中行徑失去美國人信賴
國民黨統派看不清情勢，只知敵視台灣，在能撈就撈之後，抱「寧為玉碎，不為瓦全」心態，退將去跟解放軍交心，去當共諜，去屈膝聽訓，配合中國對台灣恐嚇，製造反日、反美情緒，美其名為不介入大國爭紛，其行徑已失去美國人信賴。
兩蔣還有「反共」的朋友，連戰、馬英九、洪秀柱的國民黨，卻寧可被共黨併吞，厚顏變色，把台灣當他們向北京輸誠的棋子，這種貨色在台灣沒有市場，在美國也沒有市場：他們既無兩蔣的反共朋友，也沒有崇尚民主的朋友！
（作者王景弘，資深新聞工作者）
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標題：星期專論》國民黨的美國朋友們
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