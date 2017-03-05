虐死小白 陸戰隊2士兵 被勒令退伍

2017-03-05

〔記者黃旭磊／高雄報導〕去年六月底海軍陸戰隊壽山營區防空連發生流浪狗「小白」遭鐵鍊吊死事件，涉嫌虐狗致死的中士班長陳祐才、憲兵張峰瑜經高雄地檢署起訴，軍方火速勒令二人退伍。

海軍陸戰隊昨表示，防空警衛群班長陳祐才、憲兵張峰瑜於去年考績評列為「丙上」，今年二月遭高雄地檢署起訴，同月廿二日依「強化國軍志願役軍官士官及士兵考評具體作法」召開不適服現役人事評議會審議，考核汰除。

軍方指出，陳祐才與張峰瑜事發後已被調單位，二人對行政懲處與汰除都坦然面對，並沒有提出申訴；另外，陸戰隊營區造冊犬隻共五十七隻，將與動保團體及縣市政府合作，到營區內對犬隻進行結紮。