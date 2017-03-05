| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大里民宅疑人為縱火釀災 3人送醫 美國情歌王子湯米佩吉自殺身亡 享年46歲
 首頁 > 政治

虐死小白 陸戰隊2士兵 被勒令退伍

2017-03-05

〔記者黃旭磊／高雄報導〕去年六月底海軍陸戰隊壽山營區防空連發生流浪狗「小白」遭鐵鍊吊死事件，涉嫌虐狗致死的中士班長陳祐才、憲兵張峰瑜經高雄地檢署起訴，軍方火速勒令二人退伍。

海軍陸戰隊昨表示，防空警衛群班長陳祐才、憲兵張峰瑜於去年考績評列為「丙上」，今年二月遭高雄地檢署起訴，同月廿二日依「強化國軍志願役軍官士官及士兵考評具體作法」召開不適服現役人事評議會審議，考核汰除。

軍方指出，陳祐才與張峰瑜事發後已被調單位，二人對行政懲處與汰除都坦然面對，並沒有提出申訴；另外，陸戰隊營區造冊犬隻共五十七隻，將與動保團體及縣市政府合作，到營區內對犬隻進行結紮。

廣告
  • 去年六月底流浪狗「小白」遭鐵鍊吊死，涉案中士班長陳祐才、憲兵張峰瑜被勒令退伍。 （資料照，記者黃旭磊攝）

    去年六月底流浪狗「小白」遭鐵鍊吊死，涉案中士班長陳祐才、憲兵張峰瑜被勒令退伍。 （資料照，記者黃旭磊攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 小白 流浪狗 陸戰隊
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧自製蔥油餅
餃子皮變身✧蚵嗲
輕鬆煮✧和露蛤蜊飯
義大利麵怎麼煮？
轉寄

標題：虐死小白 陸戰隊2士兵 被勒令退伍


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月5日‧星期日‧丁酉年二月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.