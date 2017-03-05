洪秀柱嘆︰不能自稱中國人 吳敦義回︰怎麼會呢！
2017-03-05
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席洪秀柱昨日受訪時感嘆，身為中華民國國民，卻不能自稱「中國人」，國民黨主席參選人吳敦義昨晚參加台北市屏東同鄉會會員大會前受訪時回應，「怎麼會呢！我們中國國民黨就是很好的名稱」，在「九二共識、一中各表」下，「這個中國就代表中華民國，在我們來講，很清楚呀！也沒什麼不對！」
洪秀柱昨參加「慶祝裝甲兵七三週年隊慶暨會員大會」前受訪時強調，國民黨並非主張「被統」，而是主張「未來不被統的統一」，一切按照憲法的規定。她說，所謂的「一中」或「一中各表」，都在「九二共識」之中，今天中華民國憲法就是「一中憲法」、「一中原則」，「一中」就是中華民國。
吳敦義參加台北市屏東同鄉會會員大會受訪時說，未來的演變會有很多，如果中國大陸實施孫中山的三民主義，有自由、民主、人權與法制的保障，人民出入國門可以自由自在，一切制度與中華民國台灣並無兩樣，兩岸往來也和平穩定發展，雙方既不互相威脅也不恫嚇，更不動兵刃，維持穩定和平，「如果葡萄成熟」，只要在國會監督下，經全體國民公投的同意，「各種可能都可以發生」。
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