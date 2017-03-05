洪慈庸特助 涉后里農會賄選交保

2017-03-05

〔記者張瑞楨、李忠憲／台中報導〕台中市后里區農會打破四十年來同額競選態勢，今年首度出現競爭，不料，檢調卻發現，時代力量立委洪慈庸的特別助理、前后里鄉代表會主席王朝坤，以及洪慈庸服務處志工詹進興，二人涉嫌委託張姓樁腳以每票三千元向會員賄選，已有廿二名會員坦承收賄，共繳出六萬六千元賄款，檢方昨日以涉嫌違反農會法等理由聲請羈押王、詹二人，台中地院裁定各以廿萬元交保候傳，張姓樁腳以三萬元交保。

洪慈庸聲明 盼勿枉勿縱

洪慈庸昨發表聲明，指地方服務處兩名無給職志工遭檢舉，在農會選舉中疑有不法行為，並接受檢方調查，她認為農會改革是許多農民共同的期望，長久以來的各種弊端，絕不該再次發生，希望司法單位「勿枉勿縱」，徹查真相。

王朝坤不僅是前后里鄉代表會主席，也是洪慈庸的特別助理，詹進興則是洪的地方服務處志工，洪的辦公室說，二人主要是幫委員跑婚喪喜慶等行程，目前已停止二人辦公室工作，靜候司法調查。

檢方昨天搜索王朝坤住處，查扣名冊等證物，並陸續傳喚數十名后里農會會員，已有廿二人承認收賄，各交出三千元賄款，總計六萬六千元，檢方調查發現，這筆錢來自王朝坤與詹進興，二人交給張姓樁腳十九萬五千元，由張姓樁腳以每票三千元賄選，預計收買六十五名會員。