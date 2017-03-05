紀念碑揭幕 林佳龍︰二七部隊就是台中精神
2017-03-05
〔記者蔡淑媛／台中報導〕今年是二二八事件七十週年，為表彰二七部隊愛鄉護民，台中市新文化協會在干城公園豎立紀念碑，昨天舉行揭碑儀式並捐贈給市府，年逾九旬、當時二七部隊長鍾逸人、警備隊長黃金島到場見證，市長林佳龍說二七部隊就是台中精神。
「二七部隊」是由二二八事件中不滿當時政府的台中民眾成立，肩負維護台中市治安、減少死傷，新文化協會感念二七部隊愛鄉愛土，在亂局中站出來保鄉衛民，彰顯面對不義政權時，人民有抵抗權利，豎立紀念碑紀念。
鍾逸人、黃金島到場見證揭碑和捐贈儀式，表示能在生前看到這座紀念碑豎立，夢想終於實現，強調二七部隊展現勇敢精神，參與其中感到光榮，盼未來台灣人持續保有這股勇氣，真正做自己的主人。
這座紀念碑為鑄鋁與不鏽鋼材質，中間設置黃、綠、紅色燈泡點亮，代表夢想、和平與熱情的種子萌芽，兩側猶如雙手圍繞呵護，林佳龍致辭感謝當時勇敢站出來捍衛安全的二七部隊參與者「二七部隊就是台中精神」，盼透過紀念碑讓市民與國人了解這段歷史，珍惜台灣得來不易的自由民主人權。
揭碑典禮在干城公園第一廣場舉行，國史館館長吳密察、立委何欣純、黃國書、張廖萬堅、市議員邱素貞等人都到場見證，新文化協會執行長陳彥斌說，這是二二八中台灣人勇敢抵抗的歷史印記。
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