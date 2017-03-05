228雄中自衛隊 70年後再出巡
2017-03-05
90歲副隊長陳仁悲 帶領四校學弟妹走過勇者之路
〔記者王榮祥／高雄報導〕七十年前的三月四日，高雄中學、高雄女中、高雄高工、高雄高商等四校學生，在二二八紛亂期間組成自衛隊保護民眾與校園；七十年後，高齡九十歲的前雄中自衛隊副隊長陳仁悲重返雄中，帶領四校學生走過勇者之路。
陳仁悲回想七十年前的三月四日，描述當天很平靜，也沒聽見子彈聲，沒想到接著就發生軍隊鎮壓；他強調先人的犧牲不能被忘記，也感謝籌辦紀念活動的所有人。
英雄返校 從雄中走向高雄火車站
由高雄西區扶輪社、高市議員蕭永達服務處等單位策劃的「英雄返校，雄中自衛隊出巡」昨登場，雄中等四校學生代表、民代、高市府官員，陪同前雄中自衛隊副隊長陳仁悲，由歷史現場的雄中紅樓東側集合，再從雄中走往高雄火車站，重塑當時自衛隊巡守情況及與軍隊對峙空間。
七十年前的肅殺場景，昨天轉換為嚴肅的追思氣氛，遊行隊伍一路上吸引不少目光，也獲得許多民眾鼓掌打氣，最後在高雄火車站願景館前集結，由陳仁悲為四校學生代表授旗與披上值星背帶，象徵當時自衛隊使命與情懷的傳承。
舉手禮向犧牲的校友致敬
活動最後，全體與會人士一致面向建國路行舉手禮，向七十年前為保護百姓、學生，勇敢犧牲的雄中校友顏再策致敬，追思他起身護衛公義的精神。
雄中代表紀詠仁表示，二二八不應該只是紀念，應好好省思才符合轉型正義；雄商代表黃沛蓁指出，年輕世代比較不了解二二八，參與活動能多知道一點真實情況。
高市副市長許立明說，自衛隊展現護衛公益和平的普世價值，勇敢自覺承擔歷史責任，情操令人動容。
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