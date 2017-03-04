「戰後72年的畢業證書」日大學校長來台親頒

2017-03-04

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本中央大學校長酒井正三郎上週訪台，參與二二八紀念活動。酒井正三郎一行人還特地前往宜蘭，拜訪一名高齡九十三歲、白髮蒼蒼的中央大學校友梁敬宣，並頒發「特別畢業證書」。梁敬宣接到這份「戰後七十二年的畢業證書」時眼眶泛紅，感到相當榮幸與感動。

梁敬宣生於台灣桃園，十二歲時赴日本東京留學，世田谷中學畢業後進入中央大學預科就學。一九四四年，梁敬宣被動員到東京軍工廠工作，負責高射砲信管製造相關職務。二戰結束後，梁敬宣歸屬於中華民國，成為「戰勝國國民」返台，就此中斷學業。

中央大學對於因二戰無法完成學業的台韓畢業生，設有特別畢業證書。此回藉酒井正三郎訪台之際，於二月廿七日訪問梁宅，親自頒發這份「戰後七十二年的畢業證書」。