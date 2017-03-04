「戰後72年的畢業證書」日大學校長來台親頒
2017-03-04
〔記者呂伊萱／台北報導〕日本中央大學校長酒井正三郎上週訪台，參與二二八紀念活動。酒井正三郎一行人還特地前往宜蘭，拜訪一名高齡九十三歲、白髮蒼蒼的中央大學校友梁敬宣，並頒發「特別畢業證書」。梁敬宣接到這份「戰後七十二年的畢業證書」時眼眶泛紅，感到相當榮幸與感動。
梁敬宣生於台灣桃園，十二歲時赴日本東京留學，世田谷中學畢業後進入中央大學預科就學。一九四四年，梁敬宣被動員到東京軍工廠工作，負責高射砲信管製造相關職務。二戰結束後，梁敬宣歸屬於中華民國，成為「戰勝國國民」返台，就此中斷學業。
中央大學對於因二戰無法完成學業的台韓畢業生，設有特別畢業證書。此回藉酒井正三郎訪台之際，於二月廿七日訪問梁宅，親自頒發這份「戰後七十二年的畢業證書」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 中將領說「部署薩德就解放台灣」 網友笑他好像...
- 「戰後72年的畢業證書」日大學校長來台親頒
- 潘維剛籲黨員復權放寬 黨中央：此時不宜
- 遭緬扣押逾月 台漁船交1萬美元罰款獲釋
- 台日漁業會議落幕 維持現行作業方式
網友回應
熱門新聞
- 設局姦殺女模 程宇與女友羈押禁見
- 程宇姦殺女模「女友在場」 她竟想提不在場證明
- 獨立冷傲 Tiffany自信女力
- 【浮世男女】朋友，我好想你
- 全家超商「攻頂」南山部落 宜縣最高
- 城市噪音加速聽力老化！ 台北退化約17年
- 【微小說】瓶中玫瑰
- 《藝文綠洲變新住民會館》舊桃園分局「藝」見 文化局長坦承太天真
- 退機場服務費免手續費 最快4月實施
- 大巴司機疲勞駕駛 載84人衝撞拖板車、中央護欄
- 單車騎上人行道 台北市最快5月嚴加取締
- 安麗盃／寶島9金釵晉級 仍寫尷尬紀錄
- 內衣辣照被轉發 女星自封台灣之光
- L女受訪緊咬江蕙 稱死前要一句道歉
- 自由廣場》中國大學台灣分校？
- HBL今開戰 普門滬江有「后」望 新人后落永仁
- 父才過世未滿50天 梁思惠殺人不眨眼
- 國際志工特色體驗 修繕土埆厝
- 中職聯軍3「兄弟」 馬不停蹄抗韓
- 等待Fed新訊息 歐股漲跌互見
- 炫黑卡、拎超跑車鑰 廢渣男裝闊釣女模
- 侯思筠學測73級分 立志讀警大
- 袁定文︰賽程安排 有利台灣晉級
- 德國羽球公開賽》小天、王子維晉八強 林丹爆冷止步
- 奧斯卡影后揭露曾遭強暴 拒跟老闆上床被開除
- 荷蘭隨便出手 就是5支大聯盟棒子
- 黑人風光回母校 雙胞胎不賞臉
- 休旅車輪陷沙灘 金門開罰
- 葉倫暗示「進一步升息可能是適當的」
- 持悠遊卡一卡通看蘭展 搭公車免費
- 豐原東北街盼拓寬 心鎖橋爭議再起
- 水銀路燈「落日」 桃園2.1萬盞換LED燈
- 雲林拚垃圾減量 達成率逾4成
- 《宜縣長之爭》陳歐珀宣布參選 江聰淵︰尊重
- 03/04 各報重點新聞一覽
- 出獄繼續騙 身背7條通緝
- 屏縣立委恐減一席 「綠」內戰「藍」艱困
- 旅日雙投演9Ｋ 誰拚神秘以色列呼之欲出
- 自由廣場》後山皇帝看司改
- 4千年之謎破解 長毛象因基因突變滅絕
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「戰後72年的畢業證書」日大學校長來台親頒
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分