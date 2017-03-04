遭緬扣押逾月 台漁船交1萬美元罰款獲釋
2017-03-04
〔記者陳彥廷、吳欣恬／綜合報導〕屏東縣琉球籍漁船「興川吉」號，驚傳一月廿五日在緬甸海域遭緬甸軍艦開槍嚇阻，以越區捕魚為由扣押人船逾月，人船均安但行動受限，昨晚傳出繳交一萬美元罰款後，緬甸官方已發出公文核准釋放的消息。
「興川吉」號為六十．八八噸延繩釣小型漁船，去年透過代理商與緬甸高當港簽訂漁業合作協議，期限為去年十月卅一日至今年一月廿八日。台灣籍船主兼船長為蔡瑞賢，船上還有九名印尼籍船員，據悉目前十名人員都平安。
「興」號今年一月作業後欲回港卸貨，一月廿五日快到港口時，一旁的緬甸軍艦突然加速甚至開槍嚇止，船長懼怕遭射擊，趕緊停船。
船長姪子轉述蔡瑞賢通話內容指出，停船後緬甸軍艦將「興」號帶至港外停泊，食物由緬甸方面提供，雖可打衛星電話向台灣家屬報平安，但船員無法下船。
扣押逾月後，家屬直至昨天才向漁業電台通報。蔡瑞賢家屬強調，「興」號於一月廿五日返航航程中絕無捕撈作業，遭扣後緬甸官方僅訊問船員，並未搜查漁獲。
所幸昨晚代理商透過琉球區漁會傳回人船將獲釋的好消息。緬甸軍艦以「興」號越區捕魚為由扣押人船，但經代理商向緬甸官方澄清「興」號為漁業合作漁船，因期限將屆欲進入緬甸高當港再申請，且航行速度為七到八節，根本無法捕魚，該說法雖被緬甸漁業部接受，但緬甸海軍仍未予認同，決議處罰款一萬美元，由代理商先繳納罰款後，已收到緬甸官方所發出的准予釋放公文，待相關手續辦妥後即可駛離。
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