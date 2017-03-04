鄭麗君：中正紀念堂轉型 不涉及創作自由
老蔣公仔下架 廠商批綠色恐怖
〔記者施曉光、楊明怡／台北報導〕文化部長鄭麗君推動中正紀念堂去蔣化，要求蔣中正公仔等相關商品下架，國民黨昨日找來生產公仔的廠商共同召開記者會，質疑鄭麗君說謊。不甘損失的廠商更當場拍桌抗議，痛批民進黨政府讓民間產品一天內下架，連緩衝時間也沒有，「綠色恐怖，非常恐怖」。
廠商稱未獲下架通知 管理處：非簽約通路商
鄭麗君回應表示，文化部請二月六日上任的中正紀念堂管理處處長林進盛上任後開始盤點、與委外廠商溝通並處理商品下架問題。中正紀念堂管理處則說，召開記者會的「東居國際」並非與中正紀念堂有合約關係的亞熱帶事業、台灣吉而好、炳威等三家通路商，館方無法回應何時開始與三家廠商溝通，「但完成下架是廿四日」。
設計開發蔣介石公仔的文創廠商、東居國際董事長林盛章表示，他已經賣了八年的商品，卻在毫無預警下被迫下架，原本只是單純當作旅遊觀光的紀念商品，卻被文化部搞成意識形態作為，如今在倉庫的上萬個公仔，不知該何去何從。
他強調，自己是這次「二二八受害者」，鄭麗君勒令商品下架的作法，是阻礙人民創作，影響自由經濟，開歷史倒車，讓百姓無法生存，而且鄭麗君說謊，他身為產品設計廠商，事前完全未接到下架通知，承包商也未通知他有此事，自己是看到新聞後才知道。
鄭麗君則表示，為了在推動轉型正義的過程中追求歷史真相，讓中正紀念堂回歸中性空間，政府不再開發或販售相關商品，不過，文化部尊重任何民間商品的開發創意及通路販售、民眾購買的自由，「這無涉於創作自由和言論自由」。
鄭麗君也指出，中正紀念堂內三家委外商店一○五年總營收為五八二○萬元，其中下架的蔣中正意象商品年營業額約四九八萬元，占九．四％；政治人物公仔年營業額約八十二萬元，占一．五％；且蔣中正意象相關商品，大多為中正紀念堂委外商店寄售的商品，停止販售後，與中正紀念堂簽約的通路商可改寄售其他商品，公仔製造商也可在其他通路販售，不致過分影響廠商權益。
國民黨文傳會副主委胡文琦則表示，鄭麗君說有通知廠商下架時間，下架商品僅約十％，對廠商生意影響不大等，根本是從頭到尾說謊。
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