清泉崗查毒 馮世寬：最遲下週有結果
協助案情偵辦 空軍副司令胡開宏進駐清泉崗
〔記者陳鈺馥、呂伊萱、楊政郡／綜合報導〕清泉崗基地毒品丟包案事發已逾一週，但仍有不少疑點待釐清。國防部長馮世寬昨天坦言，此事帶給社會不安，他個人也覺得非常不安，最遲下週可以整理出調查結果。
民進黨立委黃秀芳昨在總質詢指出，清泉崗被丟包的毒品是安非他命，驗毒結果卻是海洛因，國防部是否要釋疑？行政院長林全表示，檢方現正調查，是否有吸毒犯，不要過早下結論。
空軍司令部昨並宣布，國防部為協助案情偵辦，並落實內部管理，責由空軍副司令胡開宏中將率相關人員進駐清泉崗基地執行缺失複查，並加強營區內部管理、營門管制及警監設施，期間將拜會檢警單位，期能提供更多支援與協助，早日釐清案情。
馮世寬指出，國防部事後立即成立專案小組，確實案發至今十幾天，社會感覺進度太慢，但還是要尊重司法檢調。他坦言，此事帶給社會不安，「我個人也覺得非常不安」，並強調國軍非常重視反毒、反酒駕，保證會繼續加強基地安全。
坦言基地維安疏漏須修法
馮世寬表示，雖軍方內部檢查從未鬆懈，但基地在維安檢查明顯有疏漏，未來要修訂相關法規，最遲下週可整理出調查結果。
不過，負責偵查清泉崗空軍基地毒品丟包案的檢憲警專案小組，昨向台中關務署調借六隻緝毒犬，進入營區空闊地及可疑地點進行搜索，看能不能再找到其他毒品，但至下午五時許，仍無所穫。
由於監視器過濾成效不佳，五十三包夾鏈帶包裝上的指紋、吸食器上的指紋都沒有具體突破下，案情陷入膠著。
對於馮世寬曾給清泉崗基地打一百分，民進黨立委劉櫂豪質詢時認為，馮應修正此一習慣，因為應該是外界所給予的綜合性評價，而非自評。劉並諷刺說，「除非滿分是一千分才會有一百分」，因為真正的「一百分部長」不該讓任何毒品出現在營區。
林揆表示，會請馮注意一下外界看法；案件目前仍在進行中，應待案情明朗後再檢視處理過程，「不必打分數」。馮世寬稍晚也答覆，自己會更謹慎發言及檢討。
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