| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團發威淡水僅9.2度！18縣市低溫特報 新竹泡綿工廠深夜惡火 現場全面燃燒 網拍女模遭殺害棄屍南港 性侵通緝犯台中被逮
 首頁 > 政治

清泉崗案還有237人未驗尿 空軍：受訓或婚假

2017-03-03

陽性反應官兵應訊 都說沒吸毒

〔記者楊政郡、涂鉅旻／綜合報導〕清泉崗基地八位官兵被驗出一級毒品陽性反應，但前天接受檢察官偵訊全部喊冤，聲稱絕無吸毒，是吃感冒藥、中藥造成，檢方訊後請回。檢方表示，三軍總醫院的複驗僅做參考，還要其他佐證才能證實確有吸毒，這些官兵不是現行犯，若確認吸毒，還要按程序聲請觀察勒戒或提起公訴。

至於有逾兩百名官兵早已過了採尿期，卻一直無法完成驗尿，檢方認為，這將近一成的「黑數」，讓軍方透過驗尿自清功虧一簣，建議軍方將請假未歸、通知歸營驗尿而未歸、應歸營而未歸營者的名單提供給檢方，列入重點追查對象。

受訓異地檢驗 婚假休畢再篩檢

空軍參謀長范大維昨在立院對此表示，未參與這波驗尿者共兩百三十七人，其中兩百二十五人長期受訓、十人接訓，另有兩人請婚假，受訓者已請訓練單位協助檢驗，婚假休畢者也將篩檢。

檢方一日晚間以關係人身分傳喚二十七名初驗毒品陽性反應的官兵，台中地檢署主任檢察官郭景東表示，檢方針對吸毒及毒品丟包案進行了解，其中八名複驗呈現毒品陽性反應的官兵，皆矢口否認有吸毒，供稱是吃感冒藥、中藥等。檢方發現，部分複驗結果中，嗎啡與可待因兩者代謝的「閾值」（濃度），比例確實異常，不排除是真的服用含有可待因的感冒藥造成，還要進一步追查。

對於八名官兵尿液複驗仍呈現陽性反應，有檢察官指出，軍隊是社會的縮影，社會有多少比例的吸毒人口，軍隊就有多少，並不奇怪。奇怪的是，查獲的毒品是二級安毒，驗尿卻只有一級毒品反應，沒有安毒也沒有民間普遍的三級毒品Ｋ他命，令外界質疑軍方是否有「先清場」再驗尿。

廣告
  • ▲清泉崗基地毒品丟包案八名複檢呈陽性反應的官兵，應訊時聲稱絕無吸毒。圖為基地內陳列的F-104除役戰機。（資料照）

    ▲清泉崗基地毒品丟包案八名複檢呈陽性反應的官兵，應訊時聲稱絕無吸毒。圖為基地內陳列的F-104除役戰機。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 感冒藥水 清泉崗毒品案 空軍 陽性反應 驗尿
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧沙茶白菇雞
紹興酒香煎黃魚
電鍋菜✧菜煲豬五花
如何保存高麗菜？
轉寄

標題：清泉崗案還有237人未驗尿 空軍：受訓或婚假


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月3日‧星期五‧丁酉年二月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.