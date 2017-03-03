清泉崗案還有237人未驗尿 空軍：受訓或婚假
2017-03-03
陽性反應官兵應訊 都說沒吸毒
〔記者楊政郡、涂鉅旻／綜合報導〕清泉崗基地八位官兵被驗出一級毒品陽性反應，但前天接受檢察官偵訊全部喊冤，聲稱絕無吸毒，是吃感冒藥、中藥造成，檢方訊後請回。檢方表示，三軍總醫院的複驗僅做參考，還要其他佐證才能證實確有吸毒，這些官兵不是現行犯，若確認吸毒，還要按程序聲請觀察勒戒或提起公訴。
至於有逾兩百名官兵早已過了採尿期，卻一直無法完成驗尿，檢方認為，這將近一成的「黑數」，讓軍方透過驗尿自清功虧一簣，建議軍方將請假未歸、通知歸營驗尿而未歸、應歸營而未歸營者的名單提供給檢方，列入重點追查對象。
受訓異地檢驗 婚假休畢再篩檢
空軍參謀長范大維昨在立院對此表示，未參與這波驗尿者共兩百三十七人，其中兩百二十五人長期受訓、十人接訓，另有兩人請婚假，受訓者已請訓練單位協助檢驗，婚假休畢者也將篩檢。
檢方一日晚間以關係人身分傳喚二十七名初驗毒品陽性反應的官兵，台中地檢署主任檢察官郭景東表示，檢方針對吸毒及毒品丟包案進行了解，其中八名複驗呈現毒品陽性反應的官兵，皆矢口否認有吸毒，供稱是吃感冒藥、中藥等。檢方發現，部分複驗結果中，嗎啡與可待因兩者代謝的「閾值」（濃度），比例確實異常，不排除是真的服用含有可待因的感冒藥造成，還要進一步追查。
對於八名官兵尿液複驗仍呈現陽性反應，有檢察官指出，軍隊是社會的縮影，社會有多少比例的吸毒人口，軍隊就有多少，並不奇怪。奇怪的是，查獲的毒品是二級安毒，驗尿卻只有一級毒品反應，沒有安毒也沒有民間普遍的三級毒品Ｋ他命，令外界質疑軍方是否有「先清場」再驗尿。
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