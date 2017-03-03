清泉崗案8官兵染一級毒品 最高階少校
〔記者涂鉅旻、吳亮儀／台北報導〕清泉崗基地毒品丟包案事發已逾一週，不少疑點待釐清。立法院外交及國防委員會昨要求國防部就此案提出專案報告，國防部軍醫局長吳怡昌表示，原二十七名尿篩初檢呈陽性的官兵，皆無二、三級毒品反應，八名複檢呈陽性的官兵則待進一步檢驗。據悉，八名尿篩複檢呈陽性反應的官兵，最高層級為少校，但無飛官。
藥師公會：檢測可分辨感冒藥或吸毒
國防部長馮世寬昨赴立院專案報告。民進黨立委蔡適應詢問尿篩複檢狀況，吳怡昌說，尿篩和服用成藥仍有關聯，如服用「可待因感冒糖漿」，驗尿時可能呈現嗎啡陽性。這八人複驗皆呈現「微量異常」，但三軍總醫院只能依據衛福部檢驗標準判定尿篩反應，至於是否吸毒，則由檢察官及法官調查、判定。
藥師公會昨發布聲明表示，吃感冒藥和吸毒後代謝的可待因量不同，初篩時可能因服用感冒藥包括中藥而干擾，但只要以「氣質聯用」法檢驗，就能分辨出來，不會誤判，國防部不能護短，只用快篩就隨意做結論。
藥師公會全聯會發言人沈采穎強調，嗎啡的代謝產物是可待因，某些感冒藥或咳嗽糖漿也會有可待因，但若檢測是經過定量檢測，可以很明顯判斷是吸食嗎啡還是服用感冒糖漿，在司法調查上才能做到毋枉毋縱。
由於此案疑點眾多，外界質疑是否為內部鬥爭。國民黨立委呂玉玲表示，她曾接獲爆料指出，第一時間發現毒品的士官長，可能和此案有關。但馮世寬反駁說，清泉崗基地主官、空軍四二七聯隊聯隊長王德揚表現良好，和士官長合作密切，「且要撒毒品不用撒這麼多，兩包就可以了。」馮隨後也說，內鬥因素已可排除。
另外，國防部專案報告也公布一份法務部提供的數據，指國軍前年篩檢九十四萬餘人次，確陽率約萬分之八，教育部檢驗一萬六千餘人次，確陽率達四．六六％。民進黨立委黃偉哲質疑，國防部拿教育部比較，「是把教育部拉下水？」國防部法律事務司司長林純玫表示，沒這個意思，是為了凸顯國防部檢驗人次較多。
爆發毒品案 馮世寬仍給空軍一百分
馮世寬昨也被媒體問到，此事爆發後，曾自評一百分的他，對部隊、空軍打幾分？馮說，還是一百分，畢竟「一百分部長應帶出一百分部隊」，吸毒不是軍中獨有問題，會控制在最低程度，他也相信他的部屬。
除清泉崗基地毒品丟包案，海軍日前爆發中校涉毒卻火速退伍案，民進黨立委羅致政昨指出，黃姓中校在軍中拒絕尿檢，卻僅遭記一支申誡了事，可見相關規定有疏漏，為避免其他官兵效法，要求國軍徹底檢討相關規定。馮世寬表示，國防部會整體考量。
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