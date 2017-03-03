蔡正元：馬沒資格批蔣 馬辦：洪秀柱放縱蔡 恐傷黨魁選情

2017-03-03

國民黨黨內互打續燒

〔記者施曉光／台北報導〕繼前天批評馬英九在總統任內不聞不問外省籍受害人，每到二二八只會像「孝子」向二二八遺族鞠躬哈腰，引來馬英九辦公室強烈反擊後，國民黨政策會執行長蔡正元昨天繼續批馬，質疑馬沒有資格批評蔣中正。馬辦則警告黨主席洪秀柱，如果繼續放縱蔡正元，不僅無益黨的團結，更恐傷及黨魁選情。

馬英九日前一席「蔣中正在二二八事件當然有責任」的說法，遭蔡正元在臉書貼文批判，反批馬英九享受八年榮華富貴，竟然有資格說蔣中正有責任。

蔡正元並諷刺說，「馬英九拉拔的小弟小妹」，只會說馬操守清廉、人品高尚，外交、兩岸成就非凡，「兩岸成就非凡？碰到服貿和太陽花，馬英九拉拔的小弟小妹，個個如龜孫子，躲得看不到人影」﹔他要提醒「馬式小弟妹」，「惹出二二八暴動的陳儀，操守比馬英九更清廉，只是陳儀的腦筋比馬英九更不清楚。」

馬辦發言人徐巧芯強烈回應，蔡正元批評馬英九時，表現義正辭嚴，卻不提自己擔任中影董事長時，利用減資手段，利益輸送，被高院判決是「違反法令、左手交右手、五鬼搬運、將利益輸送自己」，需賠償一．七億元，並經最高法院駁回上訴後全案確定，「真要講誰對國民黨形象造成的傷害大，蔡正元執行長是大概無人能出其右。」

徐巧芯質疑，蔡正元不斷傷害黨的形象，極盡所能批評前任主席、總統，論述卻毫無實質內容，難道破壞黨的團結和同志情誼，也是他的工作內容之一？最近一連串荒腔走板的鬧劇，究竟是蔡成為國民黨的脫韁野馬，還是黨中央的默許？這個黨還有領導者在管理嗎？難道就這樣放任黨內幹部繼續亂？