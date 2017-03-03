司改國是會議》強化婦幼保護 催生「反跟蹤騷擾法」

2017-03-03

〔記者張文川、黃欣柏／台北報導〕司法改革國是會議昨召開第五組第一次分組會議，會中通過律師賴芳玉、勵馨基金會執行長紀惠容提案新增的「兒童少年、性別的司法制度檢討」子議題，將原本少年犯感化、矯正議題擴大至保護婦幼被害人的整體制度，包括擬推動制定「反跟蹤騷擾法」，以及修法強化被害人在訴訟中的參與權，讓法官聽到被害人的心聲與意見。

賴芳玉提案新增婦幼安全的子議題，籌備委員蔡秀涓發言表示，新增子題經分組會議通過後，需再提報籌備委員會同意，她建議將婦幼事項分散包在原本就有的子題中，就可以不經籌委會而直接討論。

賴芳玉：現行制度 法官聽不到被害人心聲

不過賴芳玉認為，應以婦女、兒少、弱勢被害人為討論主體，來整體檢討現行司法制度對婦幼弱勢被害人的箝制與不友善，才能整體建構社會安全網，若題目分散到各子題，只能治標不治本；經討論後，無異議通過新增兒少與性別友善的子議題。

賴芳玉會後表示，司法除了矯正加害人，更需關心弱勢的被害人，例如家暴、兒少、性侵、性騷擾的被害人，還有被跟蹤的婦女兒少，故有必要討論「反跟蹤騷擾法」立法。

此外，被害人在訴訟中的參與權也應正視，現行制度使被害人只有「被告知權」，法官聽不到被害人心聲。賴說，這些都是社會安全的重要環節，值得國是會議討論。

因第五組成員法官許仕楓、律師賴芳玉曾批評國是會議，殺害女友遭判刑十二年的前律師劉北元更被酸「殺人犯也入選委員」，讓該組開會情況備受矚目，不過昨過程出乎預料平和，除許當選副召集人，賴提議新增議題也通過，劉北元也回應外界說，虛心接受批評，會盡力彌補以前所犯下的錯誤。

會議還通過將一併檢討精神疾病犯罪的政策；討論「有效打擊犯罪」時，將聚焦於「私部門反貪、建立量刑準則、法人犯罪、偵查管理」四項子題。