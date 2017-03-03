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用監察權掃除司法敗類》綠委：現行制度唯一方法 藍委：恐引憲政紛爭

2017-03-03

〔記者陳鈺馥、彭琬馨／台北報導〕總統府前天公布十一位監察委員補提名人選，其中監委被提名人前總統府秘書長陳師孟認為「監察權如得以順利行使，將是提供司法敗類退場的機制」，民進黨立委表示認同，認為這是「現在制度設計上的唯一方法」，但國民黨立委批評這種口號太不專業，也傷害監察威信，甚至可能引起憲政紛爭。

民進黨團書記長李俊俋表示，當前不適任的法官與檢察官，若不透過監察院彈劾沒有任何退場機制，過去監察院雖彈劾過極少數的法官檢察官，但仍是「現在制度設計上（讓法官檢察官退場）的唯一方法」，因此認同陳師孟的作法。

時力：監院彈劾採合議制 應公開透明

時代力量總召徐永明強調，雖肯定陳師孟的改革動機，但因監察院彈劾屬於合議制，若相關會議不透明不公開，想達到彈劾目標，還須先進行監委改革。

林德福：司改應透過制度 而非靠監委

但國民黨立委林德福認為，用陳師孟明顯是政治酬庸，以監委來進行司法改革彈劾司法敗類的主張更是「奇怪」，司法改革應透過制度去要求，而不是監委去抓幾個法官來調查，監察權不是這樣搞的。

國民黨立委許淑華也說，監察院是合議制，不是陳師孟一個人說了算，所謂的司法敗類定義太過主觀和籠統，這種口號太不專業，傷害監察威信，也有可能引起憲政紛爭。

對於蔡政府提名監委，國民黨團總召廖國棟表示，民進黨過去主張廢除考、監兩院，現在卻「有缺就補」進行政治酬庸，簡直毫無政治誠信、言行不一，國民黨團對這種欺騙選民的行徑深表不齒。

國民黨立委王惠美譏諷提名名單為史上最爛、最可笑的監委名單，呼籲總統蔡英文不要把不堪入目的人選送來羞辱國會。黨團書記長王育敏也批，監委提名名單完全看不到「聲望卓著」的人，「把監察院當成民進黨的政治養老院！」被提名人親民黨副秘書長劉文雄還曾以名嘴論政涉及誹謗，這是以最低道德標準在挑監委。

國民黨立委曾銘宗說，被提名人楊芳婉是幫扁嫂吳淑珍辯護的民進黨御用律師，高涌誠是廢死聯盟的律師，這些「司法打手」同時躋身監察院，難道台灣沒有社會賢達可當監委了嗎？

國民黨文傳會副主委唐德明開記者會，批提名名單堪稱「赤裸裸的酬庸，無遮攔秀下限」，讓人嘆為觀止。

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  • 副總統陳建仁（右六）昨在總統府介紹第五屆監察委員補提名人，分別是蔡崇義（右起）、劉文雄、趙永清、楊芳婉、陳師孟、王幼玲、田秋堇、瓦歷斯‧貝林、林盛豐、高涌誠、張武修。（記者廖振輝攝）

    副總統陳建仁（右六）昨在總統府介紹第五屆監察委員補提名人，分別是蔡崇義（右起）、劉文雄、趙永清、楊芳婉、陳師孟、王幼玲、田秋堇、瓦歷斯‧貝林、林盛豐、高涌誠、張武修。（記者廖振輝攝）

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