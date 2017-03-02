監委補提名 國民黨團轟：監院淪民進黨養老院
2017-03-02
〔記者彭琬馨／台北報導〕總統府昨公布十一位監察委員補提名名單，時代力量與國民黨都認為，此時進行監委補提名與民進黨過去強調廢考監兩院立場相違背，國民黨團批評，監察院儼然成為「民進黨前立委的養老院」，時代力量黨團認為，若因提名延誤整體結構改革是「得不償失」；民進黨團則強調，民進黨立委會扮演好監督角色、嚴格審查。
民進黨團：會嚴格審查
民進黨團幹事長李俊俋表示，民進黨最終目標仍是廢考監兩院，但還沒修憲前，總統依其職權需先把監委名單補齊。李俊俋認為，此次名單人選大多是在各領域有所表現的人；至於是否適任，李俊俋強調，立法院還是會嚴格審查，待審查時會有更多對話機會了解提名人選。
時代力量：有必要提名嗎？
時代力量總召徐永明質疑，以目前監察院運作狀態來看，「真的有必要提名嗎？」徐認為，這不是人選是否適任的問題，而是要不要繼續進行廢考監的改革，若因此拖延整體改革時程，真的「得不償失」。
國民黨首席副書記長王育敏則痛批，民進黨過去不斷阻擋國民黨進行監委提名，為什麼蔡英文擔任總統後卻希望大家儘速通過？蔡總統需要跟外界交代清楚。民進黨過去批評監委淪為酬庸，執政後提出的名單卻「有過之而無不及」。
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