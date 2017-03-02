清泉崗案複驗 8官兵染一級毒品

2017-03-02

驗安毒竟查出嗎啡反應

〔記者涂鉅旻、楊政郡／綜合報導〕空軍清泉崗基地毒品案出現「案外案」！清泉崗基地官兵尿液篩檢複驗結果昨出爐，竟有八人疑呈現一級毒品陽性反應。對此，國防部、空軍皆不願說明案情，立委則紛紛痛批國軍荒謬、毫無軍紀章法。

軍方稱無飛官涉毒 立委批國軍荒謬

昨日上午，三軍總醫院將廿六名初檢呈陽性者的複驗報告寄送到清泉崗基地，有八名確定有毒品反應，卻都是一級毒品鴉片類嗎啡反應，這種結果令檢方匪夷所思，軍方則強調沒有飛官在其中。

台中憲兵隊二月廿四日在飛機塔台後方水溝內、廿七日在停車棚後方水溝又各找到一包疑似毒品白色粉末，總計已發現五十三包，廿四日也增加一名尿檢陽性反應，尿液已送驗，總計陽性反應者增至廿七人，廿六人完成複驗。

檢方傳喚27名初檢陽性反應官兵

台中地檢署昨天下午也傳喚廿七名尿液初檢呈陽性反應的官兵，深入追查是否與「丟包」事件有關，有官兵表示不清楚自己為何出現毒品陽性反應，說是吃了感冒藥、中藥所致，檢方要求他們提供藥物及診斷證明，初步未發現具體證據，訊後均請回。

立法院外交及國防委員會召委王定宇昨批評，清泉崗基地被丟包安非他命等二級毒品，結果八名官兵驗尿卻驗出一級毒品，難道這是笑話故事「湖中女神和鐵斧頭、銀斧頭、金斧頭」的毒品版嗎？

王定宇說，丟毒包的人和這批驗尿的對象，未必是同一組人，調查方向不可限縮，更不可以倉促結案。另外，立院外交國防委員會要求，國防部今日應詳細說明軍中近期毒品案。

國民黨立委呂玉玲痛批，此案演變至今，不僅凸顯國軍門禁、部隊管理方面出問題，更可能衍生部隊內部鬥爭問題，更何況有八名官兵尿液篩檢呈一級毒品陽性反應，可見國軍毫無軍紀章法、姑息放任。

呂玉玲表示，除國軍毒品篩檢工作外，國防部長馮世寬應儘速了解事情全貌，了解是否有官兵在軍中販毒，並訂定更完善的管理機制，重整已敗壞的國軍形象。

馮世寬昨在國防部召開「毒品防制工作指導會議」，馮表示，各級幹部應抱持務實態度，先使軍中「染毒人員零成長」，並嚴格落實各項檢查、防制措施，進一步朝向「無毒害」的目標邁進。

檢方另指出，這次清泉崗基地應檢二五五五人，僅二三○三人完成驗尿，還有二五二人仍未採驗，根據軍方的說法，他們都是休假、出國、生產等因素，不過檢方仍希望能儘速完成採驗，且這二五二人不排除還要加驗毛髮，不讓他們有逃避的空間。