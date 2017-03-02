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詹啟賢說明319案 陳鎮湘致意未致歉

2017-03-02

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨副主席陳鎮湘日前與黃復興幹部座談時質疑前首席副主席、黨魁參選人詹啟賢未交代三一九槍擊案「兩顆子彈」疑點，引發詹啟賢強烈不滿，國民黨中央昨日特別應詹啟賢的要求，在中常會後安排一場「三一九專案說明會」，讓詹親自說明，惹出爭議的陳鎮湘未進場，只在說明會結束後於場外與詹握手「致意」但未「致歉」。

媒體詢問陳，為何未出席聆聽，也沒有向詹道歉？陳鎮湘表示，自己是就事論事，由於大家之前都是同事，他有一點不好意思，日前在臉書表達抱歉後，就不需要再說什麼了，至於未出席是要讓詹暢所欲言，事後他可以再聽錄音。陳鎮湘也強調，基層還存有懷疑，他表達這個懷疑，難道不對？

陳鎮湘在黃復興幹部座談會上左批右打現任黨主席洪秀柱的競爭對手，引發黨內爭議。支持吳敦義的國民黨中常委姚江臨昨在中常會要求，包括陳鎮湘、參選黨魁的郝龍斌及輔選郝龍斌的胡志強等三位副主席，都應該開始請假。

洪秀柱僅呼籲全黨要謹言慎行，各陣營支持者不要再相互攻擊。姚江臨要求追究陳鎮湘談話，立即被洪秀柱制止，「不要再多說了」，她強調，陳鎮湘已表達歉意，如果再談這個問題，只會橫生事端，弄得大家不愉快，希望以後不要再發生了。

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  • 國民黨前副主席、黨主席擬參選人詹啟賢進行319槍擊案專案報告。（記者廖振輝攝）

    國民黨前副主席、黨主席擬參選人詹啟賢進行319槍擊案專案報告。（記者廖振輝攝）

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