離退黨工討錢「被主事的一群人欺騙 」

2017-03-02

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨一月底全數資遣一千多名黨工後再回聘部分黨工，原本最遲二月底應發放年資結算離退金給黨工，但由於手頭可動支現金只有六．一二億元，無法足額發放，加上國民黨主席洪秀柱上週三中常會談話提及離退黨工「加碼還要再加碼」，引發離退黨工不滿，昨天有數十位離退黨工在工會幹部帶領下到黨中央抗議，要求別把責任推給行政院黨產會，立刻給付離退金，過程中還與現職黨工發生口角。

嗆年輕黨工是「洪衛兵」

這些離退黨工獲得包括姚江臨、侯彩鳳、黃昭順等支持黨主席參選人吳敦義的中常委到場聲援。但抗議過程中，國民黨新媒體部主任周柏吟與多名年輕黨工到場嗆聲：「我們睡在黨產會時，你們在哪？」「為何不去跟黨產會要錢，在這裡讓外人看笑話！」抗議的黨工則是不甘示弱反批這群年輕黨工是洪秀柱的「洪衛兵」。

國民黨去年十二月開始與黨工協商離退給付方案，最新方案是所有人都拿四成比率，待黨產會同意處分部分中投資產變現後，再補六成的欠款，但這樣的方案讓許多離退黨工只能先拿到幾十萬元，無法接受。

國民黨工會理事長劉慧玲表示，現在的黨中央就像來了一些「小偷」，偷走他們的工作，當初承諾他們會依照九十四年國民黨精簡黨工的方案優退，加發最多五個基數，現在卻只給他們四成的額度，他們都被那些與黨工沒有革命情感、目前在黨中央主事的一群人欺騙，洪秀柱還在中常會說他們被人利用，「加碼還要再加碼」，叫他們情何以堪。

國民黨中央則認為，過去始終是以較勞基法更優厚的方式協商，所需金額大約要十五億元，但礙於目前手上資金只有六．一二億元，被迫只能在此額度內發放，每個人先拿四成，至於九億元差額要等黨產會同意處分中投部分資產來彌補，但黨產會始終不同意，要求國民黨出售現有辦公廳舍籌措財源，國民黨中央認為這是在逼國民黨掃地出門，因此堅不同意。

劉慧玲則不以為然地說，中投已被認定為不當黨產，黨中央的主張是把離退黨工綁在一起與黨產會鬥爭，她強調，國民黨已精簡大量人事，哪還需要那麼多的辦公廳舍？如果黨中央有誠意，可以質押這些房產借錢，發錢給所有黨工。

國民黨︰照顧心意不該被曲解

國民黨昨聲明，因財務狀況迄今未能發給結算金，造成黨工生活不便，表達歉意，但黨中央對黨工的照顧之心不該被曲解，仍堅持以優於九十四年人力精簡要點的退休金算法結算年資。