張靜︰向90％至95％不收錢司法官道歉

2017-03-02

〔記者張文川、項程鎮、溫于德／台北報導〕司改國是會議委員、台灣陪審團協會理事長張靜日前投書指稱「有五至十％的法官或檢察官會收錢」，引發司法院、法務部、法官協會、檢察官協會接連抗議，要求張靜退出國是會議；張靜昨再次開記者會，「向九十％至九十五％不收錢、盡忠職守、清廉自持的司法官道歉」，並說自己不會主動退出司改國是會議，除非總統蔡英文把他除名。

張靜日前的投書引發爭議，就連總統姪子、宜蘭地檢署主任檢察官蔡元仕也要求張靜說明其數據究竟從何而來，否則即欠全國司法官一個公道；張靜昨在道歉記者會上說，他決定接受蔡元仕的建議，向全國的司法官們道歉：「我先前不應該說法官和檢察官現在還會收錢的大概在五％至十％之間。」

張靜說，他依卅多年的經驗與觀察，估計司法官的犯罪黑數，卅年前大約有卅％至四十％的司法官會收錢，現在只剩五至十％，這已是長足的進步，他要向大約九十％至九十五％不收錢的司法官道歉，但希望這次司改國是會議後十年，能降到一％以下。

法官協會不買帳 堅持要總統換人

張靜的「道歉」顯未平息司法官界眾怒，法官協會聲明痛批張靜沒提出司法官收錢的證據，張在記者會的說法根本不算道歉。協會仍希望蔡總統撤換張靜；檢察官協會理事長、檢察總長顏大和表示，檢協會對張靜的說法表示抗議，不因張的「道歉」而改變立場。

法務部政務次長陳明堂也指出，不接受張靜的道歉，將發函給張靜，請他提出資料說明到底是哪些司法官收錢；司籌會副執行秘書林峯正表示，每位國是委員都有自身的判斷，言論須自我負責，單一委員的言論不代表籌委會或各分組。