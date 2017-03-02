司改會議內容口語化 上傳影音平台

2017-03-02

〔記者項程鎮、溫于德、吳政峰、李欣芳／綜合報導〕全國司法改革國是會議第一組昨天首度開會，考量未來討論過程，可能涉及民眾不易懂的艱澀法律用詞，會中決議，該組未來每次開會結束，會口語化解說議題內容，並上傳影音平台，希望能夠縮短法律與社會間的差距。

昨天最受矚目的與會人士是「小燈泡」媽媽王婉諭，她期許司改會議能「尊重與同理」，她認為，媒體報導被害人或家屬時，常常造成當事人二次傷害，甚至可能妨害偵查不公開。與她同場與會的是殺害「小燈泡」凶手王景玉的律師黃致豪，黃同時也是北捷殺人魔鄭捷的律師，王、黃兩人在會中互動良好，並未針鋒相對。

縮短法律與社會差距

司改國是會議第一組的議題以保護犯罪被害人為中心，選出台大教授林照真為副召集人，並約定以後開會都會讓代表「非法律人」的委員優先發言，律師黃致豪被委以重任，未來開會結束，以口語解說議題內容，並上傳影音平台，希望能縮短法律與社會間的差距，並提供兩者對話的空間。

司改國是會議籌委會副執行秘書林峯正則指出，第一分組會議已確認未來五次開會要討論的議題，下次會議三月十四日主要是了解科學辦案、司法科學的議題，將優先討論「整合法醫、測謊、科學鑑識等鑑定機制，提升科學辦案的技術與應用，強化司法發現真實的能力」。

會議也發生一件小插曲，第一組召集人、法扶基金會董事長羅秉成律師在會後記者會秀出自己寫的字卡，上面寫著「如何改變司改的『屎命』」，希望大家一起讓司法不再是「屎命」，而是「使」法律的生「命」；不過，他把「屎」寫成「尿」，在場人士忍不住竊笑。