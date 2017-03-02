要北榮為八百壯士待命 立委批浪費醫療 退輔會檢討

2017-03-02

〔記者涂鉅旻／台北報導〕為抗議年金改革，部分退將組織「八百壯士」在立法院外抗議，但隸屬退輔會的台北榮民總醫院為此建立應變計畫，如發生激烈抗爭，將動員人、物力提供醫療救護，立委昨痛批此舉浪費醫療資源。退輔會主委李翔宙坦承，退輔會觀察「八百壯士」陳抗後，並未實施該計畫，但也坦言「這是草率決策」，會檢討並強化精進。

李翔宙昨赴立法院外交及國防委員會進行業務報告，民進黨立委陳其邁質疑，北榮人力吃緊，怎麼會安排如此離譜的應變計畫？況且台大醫院就在陳抗地點附近，如陳抗者發生意外，三分鐘即可抵達台大醫院急診室，這是「多此一舉」。

李翔宙坦承決策草率

另外，多名立委昨詢問李翔宙對軍人年金改革，以及「八百壯士」陳抗看法，李翔宙表示，他曾赴陳抗現場溝通數次，發現陳抗者接受外界流傳的說法，內含很多不實謠言，他也不解，「國防部的版本都還沒拿出來，你們（陳抗者）在反對什麼？」

李翔宙也表示，軍人在部隊裡幾乎廿四小時待命，也沒加班費，站在退輔會立場，退伍軍人所得替代率應該高於公教人員，希望爭取軍人年金「地板」為每個月四萬元，但還是以年金改革委員會方案為主。