| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團來襲淡水11.7度！18縣市低溫特報
 首頁 > 政治

要北榮為八百壯士待命 立委批浪費醫療 退輔會檢討

2017-03-02

〔記者涂鉅旻／台北報導〕為抗議年金改革，部分退將組織「八百壯士」在立法院外抗議，但隸屬退輔會的台北榮民總醫院為此建立應變計畫，如發生激烈抗爭，將動員人、物力提供醫療救護，立委昨痛批此舉浪費醫療資源。退輔會主委李翔宙坦承，退輔會觀察「八百壯士」陳抗後，並未實施該計畫，但也坦言「這是草率決策」，會檢討並強化精進。

李翔宙昨赴立法院外交及國防委員會進行業務報告，民進黨立委陳其邁質疑，北榮人力吃緊，怎麼會安排如此離譜的應變計畫？況且台大醫院就在陳抗地點附近，如陳抗者發生意外，三分鐘即可抵達台大醫院急診室，這是「多此一舉」。

李翔宙坦承決策草率

另外，多名立委昨詢問李翔宙對軍人年金改革，以及「八百壯士」陳抗看法，李翔宙表示，他曾赴陳抗現場溝通數次，發現陳抗者接受外界流傳的說法，內含很多不實謠言，他也不解，「國防部的版本都還沒拿出來，你們（陳抗者）在反對什麼？」

李翔宙也表示，軍人在部隊裡幾乎廿四小時待命，也沒加班費，站在退輔會立場，退伍軍人所得替代率應該高於公教人員，希望爭取軍人年金「地板」為每個月四萬元，但還是以年金改革委員會方案為主。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 八百壯士
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥蒜椒鹽蝦
紅通通✧番茄牛肉丸
電鍋菜✧絞肉蒸豆腐
洗米水可以除油垢？
轉寄

標題：要北榮為八百壯士待命 立委批浪費醫療 退輔會檢討


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月2日‧星期四‧丁酉年二月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.