退撫基金改行政法人 年改委員多支持

2017-03-02

〔記者李欣芳／台北報導〕政府推動年金改革，要一併改革公教等退撫基金的操作績效，年金改革委員會昨召開基金管理專案會議，會中達成共識，為提升公教退撫基金及相關政府基金的投資報酬率，應提高現行偏低的公教退撫基金管理人待遇，由於基金管理涉及專業，會中多數意見主張將基金管理朝「行政法人化」推動。

會中有人主張在年金新制上路後另立基金，以檢視年改和投資效益，年改會十七日將再度召開會議，討論基金定位與是否另立基金等問題。

現行公教退撫基金的投報率不佳，長久以來遭外界質疑，年改會副召集人林萬億表示，目前政府基金的投報率約二．九％到三．六％，若要期待投報率提高，涉及管理組織的定位、人事、投資標的與監理制度等。

同意減少政治力介入基金管理

林萬億說，昨會中達成四點共識：一、基金的監督與管理應做合理區分；二、基金管理單位的人事要有彈性，待遇應提升，現在比照公務員的待遇缺乏誘因；三、各基金海外投資比率高，要有效管理海外投資；四、減少政治力介入基金管理，降低各方限制，讓專業可以發揮最大效用。

林萬億表示，為了達成上述共識，退撫基金定位是否要改為行政法人、財團法人或公司化等，會中有不同的主張，大部分可以接受先以行政法人處理，但能否達到預期目的，需要進一步思考。

另外，退輔會主委李翔宙表示，軍人的所得替代率應該要比公教高，希望爭取每個月四萬元做為每月基本生活保障？林則表示，他第一次聽到這個數字，之前的討論都沒有提到四萬元，李沒有這樣說過。