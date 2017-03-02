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葉俊榮︰若要婦聯會解散 已有準備

2017-03-02

〔記者鄭鴻達／台北報導〕行政院黨產會追查中華民國婦女聯合會是否為國民黨附隨組織，要求婦聯會提供資料，但黨產會主委顧立雄透露婦聯會「理都不理」。民進黨立委賴瑞隆昨在立法院內政委員會詢問，是否有準備在最壞狀況下解散婦聯會？內政部長葉俊榮答詢表示，婦聯會相當程度逐步配合提供資料，會窮盡努力使其公開透明，對於解散一事，也已在《人民團體法》機制上有所準備。

葉︰窮盡努力讓財務公開透明

賴瑞隆質詢指出，當初委員會要求婦聯會提供進一步資料的三個月期限已到，是否有下一步計畫，其捐款給振興醫院等舉措是否合適，且婦聯會也未清楚交代勞軍捐，在最壞狀況下，要讓婦聯會走上解散之路，是否有相關準備？

葉俊榮指出，內政部已針對婦聯會長期不願提供資料警告，並已協同會計師登門，婦聯會因此相當程度地逐步配合提供資料、收支決算表及資產附帶表，可以看出現金流，但對勞軍捐狀況及流向無進一步交代，對此已經進一步發文，要求婦聯會配合。

人團法已有機制 婦聯會無法逃避

葉俊榮表示，婦聯會雖是人民團體，但因曾收過如勞軍捐如此的公共捐款，在此前提下，財務透明是最基本要求，會繼續要求呈現勞軍捐去向，捐款不代表交代去向，若最後走上解散之路，也有《人民團體法》機制上的準備，但會窮盡努力要求其配合。

葉俊榮也向婦聯會喊話表示，將繼續要求完整揭露勞軍捐流向，盼婦聯會能誠懇、全盤地交代並積極面對，讓大家了解該團體過去至今如何運作，財務公開透明是非常基本且無法逃避的要求。媒體追問是否已有具體措施，葉俊榮僅強調都有準備，但不期待走到這一步。

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  • 內政部長葉俊榮指出，對於婦聯會若最後走上解散之路，已有做好法律準備。（記者鄭鴻達攝）

    內政部長葉俊榮指出，對於婦聯會若最後走上解散之路，已有做好法律準備。（記者鄭鴻達攝）

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